Piper Perabo e Stephen Kay querem filmar em Portugal

A atriz e produtora Piper Perabo e o marido, o realizador e argumentista Stephen Kay, querem filmar em Portugal e têm um projeto que se adaptaria bem a Lisboa. Assim revelou o casal em entrevista exclusiva ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, no Festival Tribeca Lisboa, este sábado. "Adorávamos trabalhar em Portugal. O Stephen tem um projeto que escreveu, sobre o qual não vou revelar nada, mas que tem uma secção grande no final que precisa de acontecer na água. E quando estávamos a visitar o porto, eu perguntei-lhe: 'E que tal Lisboa?'", revela Perabo.

A atriz confessa "adorar" a capital portuguesa e sustenta a sugestão que fez ao marido: "Há qualidade da luz que é muito bonita, nesta cidade, e a arquitetura é incrível. É uma cidade multicultural. E ainda não foi filmada demasiadas vezes. Sinto que há algumas cidades da Europa que já vimos em tantas séries e filmes. E mostram sempre as mesmas coisas e é um bocadinho superficial. Seria divertido filmar aqui." "Seria divertido filmar aqui", ecoa Stephen Kay, que esteve há pouco tempo na Islândia em gravações para um filme que realiza, em que a mulher tem "um pequeno papel". Equipa na vida e no trabalho O casal não esconde o gosto que tem em trabalhar em conjunto. "Eu trabalharia com a Piper em qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer forma. Sempre que me sento para escrever, tenho sempre um papel para ela", admite Kay. E Perabo brinca: "Mesmo que não haja um papel para mim, eu sou perfeita para isso. O presidente? Um miúdo de seis anos? Eu entro. Estou disponível." "Adoramos trabalhar juntos. E queremos trabalhar juntos até não podermos mais", acrescenta o realizador.

Mudança de "casa" com Taylor Sheridan Foi assim que se conheceram, a fazer a série "Agente Dupla", que Piper Perabo protagonizou e em que Stephen Kay realizou vários episódios. Também já colaboraram em "Yellowstone", um "western" do criador Taylor Sheridan. A partir de 2026, Sheridan vai sair da Paramount para a NBCUniversal, para fazer cinema. E a partir de 2028, produzirá séries e conteúdos de "streaming".