Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tribeca Lisboa

Piper Perabo e Stephen Kay querem filmar em Portugal

02 nov, 2025 - 08:31 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro

A atriz e o realizador, que são um casal e colaboram em filmes e séries, revelam ao "Watch Party", no Tribeca Lisboa, que têm a capital portuguesa debaixo de olho para um novo projeto.

A+ / A-

A atriz e produtora Piper Perabo e o marido, o realizador e argumentista Stephen Kay, querem filmar em Portugal e têm um projeto que se adaptaria bem a Lisboa.

Assim revelou o casal em entrevista exclusiva ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, no Festival Tribeca Lisboa, este sábado.

"Adorávamos trabalhar em Portugal. O Stephen tem um projeto que escreveu, sobre o qual não vou revelar nada, mas que tem uma secção grande no final que precisa de acontecer na água. E quando estávamos a visitar o porto, eu perguntei-lhe: 'E que tal Lisboa?'", revela Perabo.

Ruben Alves sobre o seu novo filme: é preciso "ter cuidado para não esquecer a tradição"

Watch Party no Tribeca Lisboa

Ruben Alves sobre o seu novo filme: é preciso "ter cuidado para não esquecer a tradição"

Realizador falou pela primeira vez sobre o projeto(...)

A atriz confessa "adorar" a capital portuguesa e sustenta a sugestão que fez ao marido: "Há qualidade da luz que é muito bonita, nesta cidade, e a arquitetura é incrível. É uma cidade multicultural. E ainda não foi filmada demasiadas vezes. Sinto que há algumas cidades da Europa que já vimos em tantas séries e filmes. E mostram sempre as mesmas coisas e é um bocadinho superficial. Seria divertido filmar aqui."

"Seria divertido filmar aqui", ecoa Stephen Kay, que esteve há pouco tempo na Islândia em gravações para um filme que realiza, em que a mulher tem "um pequeno papel".

Equipa na vida e no trabalho

O casal não esconde o gosto que tem em trabalhar em conjunto.

"Eu trabalharia com a Piper em qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer forma. Sempre que me sento para escrever, tenho sempre um papel para ela", admite Kay.

E Perabo brinca: "Mesmo que não haja um papel para mim, eu sou perfeita para isso. O presidente? Um miúdo de seis anos? Eu entro. Estou disponível."

"Adoramos trabalhar juntos. E queremos trabalhar juntos até não podermos mais", acrescenta o realizador.

Kim Cattrall tornou-se produtora "por necessidade". "Via papéis e não conseguia chegar até eles"

Kim Cattrall tornou-se produtora "por necessidade". "Via papéis e não conseguia chegar até eles"

"É enriquecedor ter algum controlo. Acho que nunca(...)

Mudança de "casa" com Taylor Sheridan

Foi assim que se conheceram, a fazer a série "Agente Dupla", que Piper Perabo protagonizou e em que Stephen Kay realizou vários episódios. Também já colaboraram em "Yellowstone", um "western" do criador Taylor Sheridan.

A partir de 2026, Sheridan vai sair da Paramount para a NBCUniversal, para fazer cinema. E a partir de 2028, produzirá séries e conteúdos de "streaming".

Edie Falco ainda não perdeu a esperança de voltar a Nurse Jackie. "Este ramo pode enlouquecer-te"

Tribeca Festival Lisboa

Edie Falco ainda não perdeu a esperança de voltar a Nurse Jackie. "Este ramo pode enlouquecer-te"

Atriz que se notabilizou ao interpretar Carmela n'(...)

Stephen Kay, que considera Sheridan "família, no sentido humano e criativo", está "entusiasmado" com a nova direção e espera continuar a colaborar com ele.

"Quanto mais livre ele é para fazer o que quer, mais criativo é. Veremos o que acontece", antevê o realizador.

Perabo também gostaria de continuar a trabalhar com Sheridan: "Sou uma grande fã do trabalho dele. É um argumentista fantástico."

De qualquer modo, a atriz espera continuar a retratar mulheres que "florescem apesar dos obstáculos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)