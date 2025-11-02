Piper Perabo e Stephen Kay querem filmar em Portugal

02 nov, 2025 - 08:31 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
A atriz e produtora Piper Perabo e o marido, o realizador e argumentista Stephen Kay, querem filmar em Portugal e têm um projeto que se adaptaria bem a Lisboa.
Assim revelou o casal em entrevista exclusiva ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, no Festival Tribeca Lisboa, este sábado.
"Adorávamos trabalhar em Portugal. O Stephen tem um projeto que escreveu, sobre o qual não vou revelar nada, mas que tem uma secção grande no final que precisa de acontecer na água. E quando estávamos a visitar o porto, eu perguntei-lhe: 'E que tal Lisboa?'", revela Perabo.
Watch Party no Tribeca Lisboa
Realizador falou pela primeira vez sobre o projeto(...)
A atriz confessa "adorar" a capital portuguesa e sustenta a sugestão que fez ao marido: "Há qualidade da luz que é muito bonita, nesta cidade, e a arquitetura é incrível. É uma cidade multicultural. E ainda não foi filmada demasiadas vezes. Sinto que há algumas cidades da Europa que já vimos em tantas séries e filmes. E mostram sempre as mesmas coisas e é um bocadinho superficial. Seria divertido filmar aqui."
"Seria divertido filmar aqui", ecoa Stephen Kay, que esteve há pouco tempo na Islândia em gravações para um filme que realiza, em que a mulher tem "um pequeno papel".
O casal não esconde o gosto que tem em trabalhar em conjunto.
"Eu trabalharia com a Piper em qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer forma. Sempre que me sento para escrever, tenho sempre um papel para ela", admite Kay.
E Perabo brinca: "Mesmo que não haja um papel para mim, eu sou perfeita para isso. O presidente? Um miúdo de seis anos? Eu entro. Estou disponível."
"Adoramos trabalhar juntos. E queremos trabalhar juntos até não podermos mais", acrescenta o realizador.
"É enriquecedor ter algum controlo. Acho que nunca(...)
Foi assim que se conheceram, a fazer a série "Agente Dupla", que Piper Perabo protagonizou e em que Stephen Kay realizou vários episódios. Também já colaboraram em "Yellowstone", um "western" do criador Taylor Sheridan.
A partir de 2026, Sheridan vai sair da Paramount para a NBCUniversal, para fazer cinema. E a partir de 2028, produzirá séries e conteúdos de "streaming".
Tribeca Festival Lisboa
Atriz que se notabilizou ao interpretar Carmela n'(...)
Stephen Kay, que considera Sheridan "família, no sentido humano e criativo", está "entusiasmado" com a nova direção e espera continuar a colaborar com ele.
"Quanto mais livre ele é para fazer o que quer, mais criativo é. Veremos o que acontece", antevê o realizador.
Perabo também gostaria de continuar a trabalhar com Sheridan: "Sou uma grande fã do trabalho dele. É um argumentista fantástico."
De qualquer modo, a atriz espera continuar a retratar mulheres que "florescem apesar dos obstáculos".