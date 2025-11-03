Albano Jerónimo e Rui Xavier premiados em Espanha com filme "Primeira Pessoa do Plural"

O ator Albano Jerónimo e o diretor de fotografia Rui Xavier foram distinguidos no domingo na Mostra de Valência -- Cinema do Mediterrâneo, em Espanha, pelo filme "Primeira Pessoa do Plural", de Sandro Aguilar.

De acordo com a organização do festival, que terminou no domingo, a longa-metragem de ficção de Aguilar, que integrava a competição oficial, saiu com um duplo reconhecimento, com Albano Jerónimo a recolher o prémio de Melhor Ator e Rui Xavier distinguido pela Direção de Fotografia.

O filme é protagonizado por Albano Jerónimo e Isabel Abreu, nos papéis de um casal à beira de celebrar 20 anos de casamento, e conta também com Eduardo Aguilar, que interpreta o filho adolescente.

É um núcleo familiar em mágoa e em desequilíbrio e que tenta não ser engolido pela perda de uma filha, "o vórtice de uma tempestade", como contou Sandro Aguilar em entrevista à Lusa, quando o filme integrou em janeiro o Festival de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos.

"A pergunta a que eu estou a responder é como lutar contra esta força gravitacional que nos puxa para baixo e a resposta que fui tentando encontrar através do filme, a propósito de um casal neste microcosmo familiar é: Fugimos disto através da fantasia, através de invenções, de jogos, de farsas", disse.

"Primeira Pessoa do Plural é a terceira longa-metragem de Sandro Aguilar, produzida por O Som e a Fúria, e chegará aos cinemas portugueses no início de 2026.