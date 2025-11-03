Ouvir
"Apagão", "flotilha" e "tarefeiro" entre finalistas da Palavra do Ano 2025

03 nov, 2025 - 08:35 • Lusa

Iniciativa é da Porto Editora.

A+ / A-

"Apagão", "flotilha" e "tarefeiro" estão entre as dez finalistas da eleição para Palavra do Ano 2025, reveladas esta segunda-feira pela Porto Editora, promotora da iniciativa.

Em comunicado, a Porto Editora anunciou que as dez palavras que vão ser votadas são "agente (IA)", "apagão", "eleições", "elevador", "flotilha", "fogos", "imigração", "moderado", "perceção" e "tarefeiro".

Até ao final de novembro, vai ser possível votar aqui.

"Mais do que uma escolha, a Palavra do Ano é um espelho da nossa memória coletiva. A lista de palavras finalistas reflete os temas e acontecimentos que marcaram o ano e foi elaborada com base nas mais de 6.500 sugestões enviadas pelos portugueses, nas palavras mais pesquisadas no dicionário de língua portuguesa da Infopédia e no trabalho contínuo de observação da língua feito pela Porto Editora, nomeadamente nos meios de comunicação e nas redes sociais", pode ler-se no comunicado divulgado por aquele grupo editorial.

No ano passado, quando se assinalaram os 50 anos sobre o 25 de Abril, a palavra mais votada foi "liberdade".

Nas edições anteriores, as palavras eleitas foram "professor" (2023), "guerra" (2022), "vacina" (2021), "saudade" (2020), "violência doméstica" (2019), "enfermeiro" (2018), "incêndios" (2017), "geringonça" (2016), "refugiado" (2015), "corrupção" (2014), "bombeiro" (2013), "entroikado" (2012), "austeridade" (2011), "vuvuzela" (2010) e "esmiuçar" (2009).

