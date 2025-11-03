Arquivo do jornal A Bola classificado como bem de "interesse público"

O arquivo é também formado por documentação administrativa relativa à atividade da empresa do jornal A Bola, nomeadamente dos órgãos de gestão e serviços de apoio (atas, contabilidade, recursos humanos, jurídicos, etc.).

Já o arquivo fotográfico é composto por documentos "maioritariamente posteriores aos anos 45 do século XX , nos quais se incluem: negativos de gelatina e sais de prata em película, provas em papel p/b e cor, bobines de microfilme e documentos eletrónicos".

O arquivo da redação integra "dossiês temáticos, recortes de censura, desenhos originais que foram utilizados nas ilustrações do jornal, de Stuart Carvalhais, José Pargana, João Martins, Francisco Zambujal, Ricardo Galvão, Luís Afonso e de outros cartoonistas, coleções completas das publicações do jornal A Bola e de outras publicações da empresa, desenvolvidas no âmbito da sua atividade editorial".

O arquivo "constitui uma fonte relevante para o acesso a informação sobre os principais protagonistas da história do desporto nacional e internacional desde Eusébio da Silva Ferreira, Joaquim Agostinho, António Livramento, Carlos Lopes, Fernando Mamede, Rosa Mota, Aurora Cunha, Jordão, Toni, Humberto Coelho, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Cristiano Ronaldo, entre tantos outros", lê-se no texto da portaria.

O arquivo da redação, fotográfico e administrativo do jornal A Bola (1945 - 2023) foi classificado como bem de "interesse público", segundo uma portaria assinada pelo secretário de Estado da Cultura publicada esta segunda-feira em Diário da República.

A classificação do arquivo está abrangida pelo artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, "relativo ao interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, ao seu valor estético, técnico ou material intrínseco, à sua extensão e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, à sua importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica e às circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da integridade do bem, na sequência da sua aquisição por entidade estrangeira".

O acervo é atualmente custodiado pelo grupo suíço de media e tecnologia Ringier Sports Media Group (RSMG), que em 2023 adquiriu o título.

O jornal A Bola foi fundado em 1945 por Cândido de Oliveira, António Ribeiro dos Reis, Vicente da Costa e Melo e Artur Rebelo. O primeiro número foi publicado a 29 de janeiro de 1945, sob a direção de Álvaro de Andrade. .

No editorial, o jornal afirmava-se como "um espaço de liberdade, seriedade e fair-play no tratamento do desporto, comprometido com a crítica honesta e a liberdade de expressão".

Ao longo dos 80 anos de existência, o jornal A Bola contou com a participação de figuras do jornalismo como Victor Santos, Alfredo Farinha, Carlos Pinhão, Aurélio Márcio, Homero Serpa Silva Resende, Nuno Ferrari e outros. .

Na área literária, publicou textos ou entrevistas de Aquilino Ribeiro, Soeiro Pereira Gomes, Urbano Tavares Rodrigues, José Cardoso Pires, José Saramago, António Lobo Antunes, Maria Teresa Horta, Alexandre O"Neill, entre outros.

A 27 de janeiro de 1995 o Presidente da República, Mário Soares, atribuiu à publicação o título de Membro-Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.