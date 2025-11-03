Estudo da Universidade de Coimbra revela águas contaminadas por fármacos na Europa

Um estudo internacional liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) revelou uma contaminação generalizada por fármacos nas águas de ribeiras urbanas europeias.

A investigação está integrada no projeto OneAquaHealth e analisou 102 ribeiras situadas nas cidades de Benevento (Itália), Coimbra (Portugal), Ghent (Bélgica), Toulouse (França) e Oslo (Noruega), revelou esta segunda-feira a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os resultados do estudo apontam para a presença de 16 fármacos pertencentes a seis grupos terapêuticos, detetados em 91% dos locais de amostragem.

Já misturas de fármacos foram encontradas em 79% dos pontos analisados.

"Entre os compostos mais frequentes destacam-se os irbesartan e bisoprolol (anti-hipertensores), bem como carbamazepina (anticonvulsivo), identificado em mais de metade das ribeiras urbanas", afirmou a estudante de doutoramento da FCTUC Fernanda Rodrigues.

De acordo com a responsável, citada na nota, "o paracetamol apresentou maiores concentrações, enquanto irbesartan, bisoprolol e fluoxetina atingiram níveis recorde face ao reportado anteriormente na literatura científica".

Em Coimbra, foram detetados 14 fármacos nas ribeiras urbanas, com destaque para carbamazepina, irbesartan, losartan, atenolol e venlafaxina.