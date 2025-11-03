Fazer três mil passos por dia pode atrasar progressão de Alzheimer

É sabido que caminhar é importante para a saúde física e mental, e até se diz ser saudável fazer 10 mil passos diários, mas o corpo humano precisa necessariamente dessa meta que tanto se promove? Um estudo de um grupo de cientistas nos Estados Unidos da América (EUA) garante que basta três mil ou mais passos para atrasar o início e a progressão da doença de Alzheimer até em pessoas idosas, lê-se esta segunda-feira no jornal Nature Medicine.

Com esta atividade física regular, as alterações cerebrais e declínio cognitivo podem ser retardadas em cerca de três anos, até mesmo nos mais velhos que ainda não apresentam qualquer sintoma cognitivo da doença. Já idosos que caminham entre cinco a sete mil passos por dia podem desacelerar o diagnóstico, em média, sete anos.



“A mensagem muito encorajadora é que mesmo um pouco de exercício parece ajudar”, afirma a médica e cientista especializada em perturbações de memória na Harvard Medical School, em Boston (Massachusetts), e coautora do estudo, Wai-Ying Wendy Yau.



A investigação resultou do trabalho de 296 participantes, com idades entre os 50 e 90 anos, e nenhum membro deste grupo não apresentava sinais comprometedores ou um diagnóstico positivo no início do estudo. Submetidos a testes cognitivos e exames cerebrais, os participantes utilizaram ao longo 14 anos, tempo do estudo, um pedómetro para contar o número de passos dados diariamente.

Para quem dava mais de 7.500 não se registou qualquer abrandamento cognitivo, mas os indivíduos que faziam entre três a sete mil passos abrandaram as proteínas relacionadas à Alzheimer – beta-amiloide (amyloid-β) e tau –, principalmente dos participantes com níveis elevados de beta-amiloide no início do estudo.

Já os participantes sedentários revelaram uma progressão mais rápida da doença.

Melhor circulação sanguínea, menor inflamação e aumento de hormonas são algumas hipóteses dos investigadores para o atraso da progressão de Alzheimer, mas o grupo de estudiosos defende mais ensaios clínicos para confirmar a relação causal.