"phishing"

Fisco alerta contribuintes sobre circulação de falsos "emails" e SMS

03 nov, 2025 - 13:24 • Lusa

Estas comunicações fraudulentas incluem "links" maliciosos destinados à obtenção de dados pessoais ou bancários.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou no portal das Finanças um novo alerta aos contribuintes sobre a circulação de "emails" e mensagens SMS falsas, "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição".

Estas comunicações fraudulentas incluem "links" maliciosos destinados à obtenção de dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como "phishing", indica a AT.

A AT relembra que apenas envia "emails" de endereços terminados em @at.gov.pt, nunca envia "emails" ou SMS com "links" para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e nunca solicita aos contribuintes pagamentos através de "links" enviados por "email" ou SMS.

A AT refere ainda que todas as comunicações e operações digitais com a entidade são realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças, e que apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de "emails" e SMS.

Ao acederem ao Portal das Finanças, os contribuintes devem confirmar sempre se o endereço começa por https:// , de forma a garantir uma ligação segura. .

