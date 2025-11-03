Iluminações de Natal de Lisboa inauguradas a 22 de novembro

As iluminações de Natal de Lisboa, num percurso com 182 km de luz, vão ser inauguradas a 22 de novembro, no Terreiro do Paço, com um espetáculo de luz e orquestra com efeitos de pirotecnia, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

À semelhança de anos anteriores, a inauguração das iluminações de Natal será assinalada com a ligação do icónico Pinheiro de Natal de 30 metros, a que se segue um espetáculo de luz e um concerto da fadista Sara Correia.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) indicou que o investimento nas iluminações de Natal para este ano é de 749.500 euros, o mesmo valor que foi disponibilizado em 2023 e 2024, no âmbito de um protocolo entre o município e a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

Este ano, as iluminações totalizam um percurso equivalente a mais de três voltas à cidade, mais de 182 km de luz, distribuída por 46 locais, entre praças, ruas e avenidas da cidade, através da instalação de cerca de mil estruturas luminosas, compostas por 5.900 peças decorativas.

Segundo a autarquia, o projeto com tecnologia LED "garante uma poupança energética de cerca de 80%, aliando beleza e sustentabilidade".

"As iluminações de 2025 reforçam o compromisso ambiental de Lisboa, também através da utilização de materiais recicláveis e biodegradáveis, tendo muitas estruturas sido reaproveitadas de anos anteriores, verificando-se igualmente uma aposta no uso de energia solar nas instalações", pode ler-se numa nota da Câmara de Lisboa.

A emblemática Rua Augusta vai, segundo a autarquia, "vestir-se de árvores e nuvens luminosas que deslizarão sobre os transeuntes e a Praça de Luís de Camões ganhará uma nova vida com uma instalação monumental inspirada num palácio festivo, ponto de encontro para fotografias e momentos inesquecíveis".

Já na Rua Garrett, "nuvens de luz dourada irão flutuar sobre a rua, na Rua do Ouro nuvens douradas e estrelas cintilantes prometem transformar esta artéria num firmamento encantado", enquanto na Rua do Carmo "uma sequência de arcos de luz criará um túnel luminoso, onde a luz e a música se irão fundir".