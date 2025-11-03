Morreu aos 89 anos Diane Ladd, atriz de "Um Coração Selvagem"

Diane Ladd, três vezes nomeada para os Óscares e que se notabilizou em filmes como "Alice Já Não Mora Aqui" ou "Coração Selvagem", morreu aos 89 anos, divulgou esta segunda-feira a sua filha e atriz, Laura Dern.

Em comunicado, Laura Dern informou que a sua mãe e ocasional colega de elenco morreu na sua casa em Ojai, na Califórnia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Dern, que considerou Ladd a sua "heroína incrível" e "uma mãe extremamente generosa", não informou de imediato a causa da morte. "Foi a melhor filha, mãe, avó, atriz, artista e espírito empático que só os sonhos poderiam ter criado", escreveu Dern.

"Fomos abençoados por tê-la. Ela está a voar com os seus anjos agora", acrescentou, citada pela agência Associated Press (AP).

Artista de comédia e drama nascida em Mississippi, Ladd teve uma longa carreira na televisão e no teatro antes de se destacar no cinema no filme "Alice Já Não Mora Aqui", de Martin Scorsese, lançado em 1974. Recebeu uma nomeação para o Óscar de melhor atriz secundária pela sua prestação como a ácida e franca Flo, e continuou a aparecer em dezenas de filmes nas décadas seguintes.

Os seus muitos créditos incluem "Chinatown", "Segredos do Poder" e outros dois filmes pelos quais recebeu nomeações para melhor atriz secundária, "Um Coração Selvagem" e "Rosa, uma Mulher de Fogo", ambos protagonizados pela sua filha.

Continuou também a trabalhar em televisão, com participações em "ER" ("Serviço de Urgência"), "Tocada por um Anjo" e "Alice", o spin-off de "Alice Já Não Mora Aqui", entre outros.

Através do casamento e dos laços sanguíneos, Ladd estava ligada às artes. Tennessee Williams era seu primo em segundo grau e o seu primeiro marido, e Bruce Dern, pai de Laura, também foi nomeado para um Óscar.

Ladd e Laura Dern alcançaram o raro feito de mãe e filha nomeadas para os Óscares pelo seu trabalho em "Rosa, uma Mulher de Fogo", de 1991.