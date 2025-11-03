Ouvir
Mudanças na administração do Centro Cultural de Belém

03 nov, 2025 - 12:45 • Maria João Costa

O Governo nomeou dois novos vogais para o conselho de administração da Fundação CCB. Sai Madalena Reis e entram Rui Morais, que vem da OPART, e Rita Romão, que vem da Fundação EDP.

Delfim Sardo já tinha saído em maio, “por razões pessoais”, agora é Madalena Reis que está de saída do conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém. Em comunicado, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto anuncia a nomeação de dois novos vogais para a administração liderada por Nuno Vassalo e Silva.

Rui Morais, que vai tomar posse a 5 de novembro, “transita do Organismo de Produção Artística (OPART), onde era vogal desde setembro de 2022 com os pelouros artístico, educativo, projetos especiais, comunicação e marketing na gestão do Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado e estúdios Victor Córdon”.

O novo vogal é licenciado em Direito e tem formação musical. Já esteve envolvido em projetos como o festival Cistermúsica, em Alcobaça e o Festival de Ópera de Óbidos.

A outra nova vogal é Rita Romão, que “chega ao CCB, dois anos depois de ter assumido a direção de marketing, projetos e parcerias da Fundação EDP”, lê-se no comunicado do gabinete de Margarida Balseiro Lopes.

Licenciada em Economia e com mestrado em História de Arte, Rita Romão “iniciou a carreira no Museu do Chiado e esteve na génese da Fundação Elipse” de João Rendeiro. Entrará em funções a 24 de novembro.

A ministra Margarida Balseiro Lopes diz que espera que estes dois novos vogais “contribuam ativamente para um projeto que se quer dinâmico, consistente, dialogante e sustentável, reforçando a importância das propostas artísticas e culturais à escala nacional e internacional”.

A Madalena Reis, que está de saída, a titular da pasta agradece o trabalho desenvolvido.

