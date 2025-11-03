Ouvir
Cultura

Rock in Rio anuncia Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson para o dia dos Linkin Park

03 nov, 2025 - 21:30 • João Malheiro

Novas confirmações para o dia 21 de junho, já encabeçado pelos Linkin Park. Kaiser Chiefs vão ser headliners do Palco Super Bock.

A+ / A-

Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson vão juntar-se aos Linkin Park a 21 de junho, domingo, no primeiro fim de semana do Rock in Rio Lisboa, em 2026.

O grupo de hip-hop Cypress Hill atuará no Palco Mundo, num concerto que deve celebrar mais de 30 anos de carreira. O grupo afirmou-se como um dos mais marcates do género rap-rock e hip-hop, com êxitos como “Insane in the Brain”, “Rock Superstar” e “Hits from the Bong”.

Segundo Roberta, Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, citada em nota de imprensa, “os Cypress Hill são verdadeiras lendas". "Recebê-los no Palco Mundo é celebrar atitude, autenticidade e história, valores que fazem parte do ADN do Rock in Rio", acrescenta.

Já os Kaiser Chiefs são os primeiros headliners do Palco Super Bock a 21 de junho. A banda regressa a Portugal - e ao Rock in Rio, depois de uma passagem em 2012 - no âmbito da digressão "More Employment" que celebra duas décadas da banda.

E Grandson estreia-se em Portugal, tendo a responsabilidade de abrir o Palco Mundo, naquele que será o segundo dia do Rock in Rio do próximo ano. O espetáculo contará com êxitos do novo álbum "INERTIA" e pode não ser a última vez que o artista pisará o palco, visto que, noutras ocasiões, já atuou ao vivo com os Linkin Park, em versões do tema "One Step Closer".

Em comunicado, o Rock in Rio Lisboa realça que este alinhamento "reforça o espírito" do festival, que "une lendas e novos artistas do panorama internacional, cruzando o rock e o hip-hop".

Os Linkin Park foram a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. A organização já tinha anunciado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA no primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.

