Seis em cada dez portugueses têm falta de dentes

Seis em cada dez portugueses não têm dentição completa, revelou esta segunda-feira o Barómetro da Saúde Oral 2025 da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), que destaca "desigualdades significativas" na prevenção e no acesso a cuidados de saúde oral.

Mais de metade dos portugueses (64,6%) apresenta falta de dentes de acordo com os dados da OMD, baseados um inquérito realizado a 1.200 pessoas em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O estudo mostra que 26% dos inquiridos recorrem apenas a consultas de urgência e 2,5% nunca consultaram um dentista.

A principal razão apontada para evitar cuidados regulares é a perceção de falta de necessidade, citada por 53,8%, enquanto 22,2% referem razões económicas.

"A presença do setor público na prestação de cuidados de saúde oral continua a ser residual", lamenta a OMD, alertando para a necessidade de reforçar a literacia em saúde oral, em articulação entre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), as autarquias e as escolas.

Apenas 6% dos portugueses fizeram a última consulta no SNS e 70,3% desconhecem que o SNS disponibiliza consultas de medicina dentária.

"Estes dados mostram que a saúde oral ainda é percecionada como um bem opcional e não como parte integrante da saúde geral. Portugal tem evoluído, mas continua a haver uma fronteira invisível entre quem pode e quem não pode cuidar da sua saúde oral", refere o bastonário da OMD, Miguel Pavão, citado em comunicado.

A OMD destaca também um relatório sobre o programa "Cheque-Dentista 2025", considerado essencial para a inclusão, mas "ainda subutilizado face ao seu potencial".

Em 2024, foram emitidos 764 mil cheques, dos quais apenas 62,5% foram usados, valor abaixo da média histórica de utilização, que, entre 2008 e 2024, foi de 67,5%.

"É tempo de modernizar o sistema para que chegue a quem mais precisa", afirma o bastonário.

A OMD considera urgente uma revisão estrutural do programa, de modo a garantir a sua sustentabilidade e relevância social, através da digitalização e da criação do Boletim Digital de Saúde Oral, para melhorar o acesso e integrar estes cuidados no sistema de saúde.

Em setembro de 2025 havia 5.845 médicos dentistas aderentes ao programa, concentrados maioritariamente nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, que representam quase metade do total. Nas regiões autónomas, a taxa de utilização é mais baixa, revelando desigualdades territoriais e dificuldades de acesso aos cuidados de saúde oral.