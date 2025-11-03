Sérgio Godinho, Capicua, Salvador Sobral “Juntos por Gaza” no CCB

Um coro de vozes de artistas portugueses vai juntar-se no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), a 4 de dezembro, às 20h00 para um concerto que quer angariar fundos a favor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina.

Organizado pela Fundação José Saramago e Associação Pão a Pão, o espetáculo vai contar com alguns dos maiores nomes da música portuguesa. No cartaz hoje anunciado pelo CCB que apoia a iniciativa denominada “Juntos por Gaza” estão previstas a presença de Sérgio Godinho, Capicua, Carlão ou Salvador Sobral.

Num coro contra a “violência” e a favos da paz o público vai poder também escutar interpretes como Ana Lua Caiano, Bárbara Tinoco, Cara de Espelho, Clã, Cristina Branco, Filipe Raposo, Jorge Palma, Mais Hriesh, Mário Laginha ou Selma Uamusse

Além da receita de bilheteira, é também lançada no mesmo dia uma campanha de solidariedade com Gaza através da recolha de donativos pelo MBWay com o número + 351 92 730 1000 e IBAN PT50.0036.0063.99100091709.19

Francisca Gorjão Henriques, presidente da Associação Pão a Pão afirma: “Que palavras podemos usar para falar do horror que se passa em Gaza? Talvez este já não seja o tempo da palavra. Que seja, então, o tempo de agir para levar ajuda à população palestiniana”.

O conflito israelo-palestiniano agravou-se em 2023 com uma ofensiva de Israel em Gaza, depois do ataque do Hamas, a 7 de outubro, em território israelita.