Superlua do Castor será a mais brilhante de 2025 e visível esta quarta-feira

O céu noturno vai oferecer esta semana a superlua mais impressionante do ano, também conhecida como Lua do Castor. O fenómeno terá o seu auge na noite de quarta-feira, dia 5 de novembro, embora também possa ser observado nas noites anterior e seguinte.

A superlua ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra. Nesse momento, o satélite natural parece até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia comum, segundo a NASA.

Apesar de visível a olho nu, o aumento de dimensão pode não ser facilmente perceptível sem binóculos ou telescópio. No entanto, o contraste com o horizonte ao entardecer tornará o fenómeno mais evidente logo após o pôr do sol, por volta das 13h20 (hora de Lisboa).

Este tipo de lua cheia é popularmente chamado de superlua, embora o termo não tenha carácter científico. Foi introduzido pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 e não é utilizado pela comunidade científica, que prefere a designação perigeu-sizígia.

A Lua do Castor recebe o nome das tradições nativo-americanas, pois coincide com a época em que estes animais constroem diques para se protegerem do frio. Na Europa é conhecida como Lua da Geada ou Lua de Gelo, e no hemisfério sul como Lua das Flores ou Lua do Milho, por ocorrer na época das colheitas.

Esta é a segunda superlua de 2025, sucedendo à Lua do Caçador em outubro. A terceira e última será a Lua Fria, prevista para o dia 4 de dezembro. Após essa data, o fenómeno só voltará a ocorrer em novembro de 2026.