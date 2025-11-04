David Beckham nomeado cavaleiro pelo rei Carlos III

O ex-futebolista inglês David Beckham foi, esta terça-feira, 4 de novembro, nomeado cavaleiro pelo rei Carlos III, numa cerimónia realizada em Berkshire, em reconhecimento pelos serviços prestados ao futebol e à sociedade britânica.

Beckham, de 50 anos, aparecia na lista de honras do rei divulgada no último Natal e passa, a partir de agora, a usar o título de 'Sir'.

"Não poderia estar mais orgulhoso. As pessoas sabem o quanto sou patriota e o quanto amo o meu país. Sempre disse o quanto a monarquia é importante para a minha família. Tive muita sorte durante a minha vida de viajar pelo mundo e todas as pessoas queriam perguntar-me sobre a nossa monarquia", referiu Beckham.

Formado nas camadas jovens do Manchester United, Beckham representou o clube durante 11 anos, conquistando vários títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões, antes de se transferir, em 2003, para o Real Madrid. Com o emblema espanhol, venceu um campeonato, deixando ainda uma forte marca na capital espanhola.

Seguiu-se uma passagem pelos norte-americanos do Los Angeles Galaxy, com empréstimos ao AC Milan e ao Paris Saint-Germain, clube no qual terminou a carreira em 2013.

Posteriormente, tornou-se proprietário do Inter Miami, equipa que atualmente conta com Lionel Messi e Luis Suárez.

Pela seleção inglesa, Beckham somou 115 internacionalizações, foi capitão durante seis anos e participou em dois Campeonatos do Mundo e duas fases finais do Europeu.

Fora dos relvados, o ex-jogador destaca-se também pelo envolvimento em causas humanitárias, sendo embaixador da Unicef desde 2005.

Recorde-se que a cumplicidade e amizade entre Carlos e David já é antiga. Beckham está envolvido em várias causas humanitárias, é embaixador da Boa Vontade da UNICEF e também da The King's Foundation, a principal instituição de caridade do Rei Carlos III.