David Byrne atua em julho no festival CoolJazz em Cascais

O músico David Byrne, fundador dos Talking Heads, regressa a Portugal no próximo ano para um concerto no festival Cool Jazz, em julho, em Cascais, no qual irá apresentar o álbum "Who is the sky", editado em setembro.

De acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado divulgado esta terça-feira, David Byrne atua no festival em 14 de julho de 2026.

O alinhamento do espetáculo irá incluir, além de temas novos, "clássicos da sua carreira a solo e nos Talking Heads". O músico regressa assim ao festival onde tinha atuado em 2018, "para um concerto guiado pelo maestro da teatralidade musical".

David Byrne é um artista multidisciplinar, cuja carreira atravessa várias áreas. "Entre compor para dança e teatro, escreveu inúmeros livros sobre teoria musical e memórias da sua vida, somando participações no mundo do cinema. Fundou a editora Luaka Bop, que desempenhou um papel crucial na apresentação de artistas sul-americanos e africanos ao público ocidental", recorda a promotora.

Entre os vários prémios que já recebeu estão um Óscar, um Globo de Ouro e Grammy, os três pela banda sonora do filme "O Último Imperador", de Bernardo Bertolucci, cuja autoria partilha com Ryûichi Sakamoto e Cong Su.

Os bilhetes para o concerto de David Byrne no Ageas CoolJazz, cujos preços variam entre os 40 e os 65 euros, já estão à venda.

O festival regressa ao Hipódromo Manuel Possolo e ao Parque Marechal Carmona entre 01 e 31 de julho de 2026.

Para a edição de 2026 tinham já sido anunciados também os Jamiroquai, no dia 18 de julho, e Diana Krall, no dia 22.

Na edição deste ano atuaram no festival artistas e bandas como Benjamin Clementine, Ezra Collective, Tindersticks, Slow J, Seal, Masego e Gilsons, entre outros.

Cada uma das sete noites de CoolJazz incluiu quatro atuações, divididas por três palcos, começando com as Cascais Jazz Sessions, seguindo com uma primeira parte e o cabeça de cartaz, e terminando com as Late Nights.

O festival Ageas CoolJazz teve também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que aconteceu aos domingos de julho no Jardim da Parada, em frente ao recinto.