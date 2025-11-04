Hiena grávida, cães famintos e um leão salvador: novo documentário de Attenborough mostra episódio insólito

Uma hiena grávida, encurralada por um grupo de cães-selvagens durante uma tentativa arriscada de roubo de alimento, foi salva por um leão, numa das muitas cenas inéditas captadas no novo documentário da BBC, "Kingdom", narrado por Sir David Attenborough.

O programa acompanha, ao longo de cinco anos, a vida de quatro famílias rivais de carnívoros – hienas, leopardos, cães-selvagens e leões – no Vale do Luangwa, uma das regiões mais selvagens de África. Entre os momentos captados, destacam-se também estratégias raras como uma hiena a esconder uma carcaça debaixo de água para disfarçar o cheiro e evitar a competição.

"Nunca poderíamos ter escrito um guião assim, só a natureza seria capaz", afirmou o produtor executivo Mike Gunton, destacando a imprevisibilidade e riqueza do comportamento animal registado.

Além dos carnívoros principais, o documentário inclui encontros com elefantes, babuínos e outras espécies, sempre com foco na complexa dinâmica dos ecossistemas e nas ameaças crescentes causadas pela presença humana.

A série foi desenvolvida com a colaboração científica do Zambia Carnivore Programme, que usa as imagens para recolher dados sobre topografia, dieta, reprodução e mortalidade dos animais. Estas informações servem de base para estratégias de conservação e proteção das espécies ameaçadas.