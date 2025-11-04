Museus portugueses com reforço de segurança

Está ainda fresco na memória o assalto ao Museu do Louvre que espantou o mundo e o tema da segurança nos museus levantou uma pergunta do Chega à ministra da Cultura, Juventude e Desporto esta terça-feira no parlamento, onde Margarida Balseiro Lopes apresentava o orçamento do seu ministério.

Respondendo ao deputado Jorge Galveias, a ministra começou por afirmar que a segurança “é obviamente uma preocupação”. Margarida Balseiro Lopes aproveitou a ocasião para anunciar que no orçamento para 2026 “há um reforço no orçamento da Museus e Monumentos de Portugal”.

“O reforço em causa é de 1,3 milhões de euros”, acrescentou a titular, fazendo questão, no entanto de esclarecer que se “insere num contexto de reforço da segurança que já estava a decorrer, independentemente do caso em concreto, que o senhor deputado mencionou”.

A Museus e Monumentos de Portugal tutela 37 museus e monumentos, espalhados por 21 cidades e vilas, de norte a sul do país. Margarida Balseiro Lopes lembrou que “os museus têm obviamente, planos de segurança”, mas que tais planos “não são divulgados, nem escalpelizados, porque a sua natureza confidencial e sigilosa assim deve manter-se”.

Na audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026, a ministra falou de um “aumento global de 55 milhões de euros” para o seu ministério no próximo ano, sendo que “a cultura tem um aumento de 6,28 por cento face a 2025”.