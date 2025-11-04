Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Museus portugueses com reforço de segurança

04 nov, 2025 - 14:03 • Maria João Costa

A Museus e Monumentos de Portugal vai receber um reforço de 1,3 milhões de euros para investir na segurança. A ministra, Margarida Balseiro Lopes, garante que medida se insere num "contexto de reforço de segurança que já estava a decorrer" e não por causa do assalto ao museu do Louvre, em Paris.

A+ / A-

Está ainda fresco na memória o assalto ao Museu do Louvre que espantou o mundo e o tema da segurança nos museus levantou uma pergunta do Chega à ministra da Cultura, Juventude e Desporto esta terça-feira no parlamento, onde Margarida Balseiro Lopes apresentava o orçamento do seu ministério.

Respondendo ao deputado Jorge Galveias, a ministra começou por afirmar que a segurança “é obviamente uma preocupação”. Margarida Balseiro Lopes aproveitou a ocasião para anunciar que no orçamento para 2026 “há um reforço no orçamento da Museus e Monumentos de Portugal”.

“O reforço em causa é de 1,3 milhões de euros”, acrescentou a titular, fazendo questão, no entanto de esclarecer que se “insere num contexto de reforço da segurança que já estava a decorrer, independentemente do caso em concreto, que o senhor deputado mencionou”.

A Museus e Monumentos de Portugal tutela 37 museus e monumentos, espalhados por 21 cidades e vilas, de norte a sul do país. Margarida Balseiro Lopes lembrou que “os museus têm obviamente, planos de segurança”, mas que tais planos “não são divulgados, nem escalpelizados, porque a sua natureza confidencial e sigilosa assim deve manter-se”.

Na audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026, a ministra falou de um “aumento global de 55 milhões de euros” para o seu ministério no próximo ano, sendo que “a cultura tem um aumento de 6,28 por cento face a 2025”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)