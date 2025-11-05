A máquina de fazer preguiçosos: a IA segundo Gonçalo M. Tavares e Pedro Abrunhosa

A “máquina” foi a palavra mais vezes usada e repetida em toda a conversa. Foi assim que quer Pedro Abrunhosa quer Gonçalo M. Tavares falaram da Inteligência Artificial (IA), o mote para o debate que contou na abertura com uma intervenção do ex-presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Depois do cientista ter feito uma introdução sobre as raízes da IA e a sua contextualização atual, Pedro Abrunhosa tomou a palavra para sublinhar que a “máquina é treinada pelos nossos modelos”.

“Existe um resultado que é solicitado à máquina e ela dá. A máquina tem a semântica, mas não tem a sintaxe. Do ponto de vista do que é novo, não fornece aquilo que seria no pensamento político, uma solução por exemplo para o problema da fome, da guerra, do sofrimento”, disse perante um auditório cheio de artistas e curiosos.

Na opinião do músico que apontou não ser contra a IA, a dita “máquina”, como lhe chamou, “não aumentou a felicidade humana”, pelo contrário. Segundo Pedro Abrunhosa, a IA “tem até aumentado a disparidade entre regiões do globo".

Para o autor, os artistas têm de “dizer que existem”. “Uma máquina por mais complexa que seja, produz um resultado probabilístico. Aquilo que nós fazemos é tudo menos um ato probabilístico. Aquilo que Bach fez é uma improbabilidade”, elencou como exemplo criativo. “É isso que faz avançar o mundo”, rematou.

Abrunhosa alertou ainda para a necessidade de regulação da IA. “Trump quis banir as relações com países que regulamentam a IA”, lembrou acrescentando os perigos que este tipo de ato pode ter no alavancar do discurso “racista e xenófobo”.

Já Gonçalo M. Tavares começou por lembrar que “sempre tivemos medo da tecnologia mais recente” e deu como exemplo, “o primeiro coração artificial. Hoje há quem esteja vivo com um coração artificial há décadas”.

Para o autor de “Viagem à Índia” a IA levanta questões políticas e de “honestidade e desonestidade da máquina”. Coloca também questões de “poder e pobreza”.

“Este grande projeto não está a pensar na pobreza, mas sim nos ricos” e deu como exemplo o modo de funcionamento de empresas como a Amazon. No que toca à arte, Gonçalo M. Tavares considera que “continuamos a confiar mais no humano do que na máquina. Os humanos também avariam, mas a máquina tem mais probabilidade”, disse.

O autor que tem um novo livro pronto a sair e que lhe demorou sete anos a escrever e que é nas suas palavras “um calhamaço” centra-se na questão do processo criativo para dizer que há uma “diferença entre processo e o produto”.

“Para mim, o prazer não é de publicar um livro. É o prazer físico de o escrever. É o processo e isso não há na máquina. Isto pode fazer dar valor ao processo, e não ao produtor final. A máquina tem um processo mais rápido, mas não tem o prazer do processo”, destacou.

Em sintonia, Pedro Abrunhosa falou do seu processo criativo. “Eu sinto prazer a fazer música, por aquilo que não sei”, apontou acrescentando: “Eu espero algo que me espante. O que nos aproxima de Deus é esse ato de criar. Somos um pouco deuses. A máquina é uma aparência de Deus, porque não tem corpo”

Abrunhosa considera por isso que aquilo que a IA gera é um “pastiche”. “A obra de arte provém do pensamento. Não é um somatório” identificou, considerando que lhe falta alma.

Já Gonçalo M. Tavares acrescentou outro ingrediente à conversa. No seu entender, a IA “vai premiar o pior que há no humano, a preguiça”.

“Quando temos uma máquina que pensa, e que vai pensar cada vez melhor, e escreve e cria o que pode acontecer - e já está a acontecer - é haver uma espécie de paralisia intelectual”, explicou.

O autor deu como exemplo que já está a acontecer nas universidades. “Os péssimos alunos, os maus alunos, os bons alunos e os muito bons alunos, de repente estão a abdicar da sua inteligência, porque em dois minutos a máquina faz o trabalho. Esse é o grande perigo”, alertou.

De acordo, no final do debate Arlindo Oliveira falou do risco da “atrofia cognitiva” que considerou alarmante. Na intervenção de abertura, o ex-presidente do Instituto Superior Técnico falou do início da IA. A “aprendizagem automática” foi a “técnica revolucionária” que permitiu a “nova vaga” da IA que hoje vivemos.

Há, contudo, desafios. Hoje estamos, explicou, perante o “modelo da IA geral”, a superinteligência. “Há milhões de pessoas que trabalham nisto para atingir um nível de inteligência próxima do humano. Até agora este movimento não tem desacelerado, pelo contrário”, alertou.

“Temos que admitir que no futuro teremos uma sociedade onde, além da inteligência humana, haverá máquinas comparadas com a inteligência dos humanos”, referiu rematando: “Podemos vir a ter problemas de segurança e de perda de relevância da sociedade”.

Este debate na SPA antecedeu o lançamento de um novo podcast. “Do Medo à descoberta - entre a Arte e o Algoritmo” contará com 11 episódios, lançados sempre à quarta-feira, e que terá moderação da socióloga Paula Cunha.