Rod Stewart cabeça de cartaz em "dia de lendas" no Rock in Rio a 27 de junho

Rod Steward é o cabeça de cartaz do terceiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026, no dia 27 de junho, um sábado.

É a primeira confirmação para aquele que será o "the legends day" do evento: O dia dedicado às grandes lendas da música.

O anúncio do festival aconteceu na loja da Worten do Vasco da Gama, onde também foi conhecido que os Xutos & Pontapés vão ser os headliners do Palco Music Valley - centrado na música portuguesa. A banda que é presença assídua no Rock in Rio Lisboa vai ser, igualmente, responsável pela curadoria do restante alinhamento do Music Valley.

Pela conferência de imprensa passaram, ainda, os GNR, Táxi e UHF para anunciar um tributo às lendas do rock nacional, descrito como "uma oportunidade única para ver estes artistas em palco juntos, quem sabe pela última vez".

Antes, pelas 17h30 desta quarta-feira, o artista SYRO surpreendeu passageiros do Metro de Lisboa, na estação do Gare do Oriente, com uma atuação a caminho do centro comercial onde decorria o anúncio do Rock in Rio Lisboa.

O festival já tinha anunciado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA no primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.

No dia seguinte, a 21 de junho, domingo, vão pisar o Palco Mundo os Linkin Park que foram, de resto, a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. No mesmo dia, também vão atuar Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson.

Por agora, ainda não sabemos nomes para o quarto e último dia do Rock in Rio Lisboa, a 28 de junho, domingo.