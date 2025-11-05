Ouvir
Teatro

Valter Hugo Mãe escreve peça sobre a guerra inspirada na Ucrânia

05 nov, 2025 - 15:28 • Maria João Costa

“Partitura da Guerra” estreia dia 7 no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim pela mão da Companhia Certa. O texto original de Valter Hugo Mãe será acompanhado ao piano por Raul da Costa que partilha o palco com os atores.

Inspirada em acontecimentos como a guerra na Ucrânia, a peça “Partitura de Guerra” estreia dia 7, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim. Trata-se de um texto original do escritor Valter Hugo Mãe que é levado à cena pela Companhia Certa.

Com encenação de Eduardo Faria, a peça para três atores centra-se sobretudo nos efeitos que a guerra provoca nas pessoas. Nas palavras do encenador, Valter Hugo Mãe “aborda mais a situação das pessoas numa situação de guerra”

“Não há propriamente uma leitura política da guerra e especificamente da Ucrânia. Não é no conflito da Rússia com a Ucrânia. Há muito mais uma vertente daquilo que a guerra condiciona ou quanto condiciona o ser humano, o transforma e o quanto molda a sua vivência”, explica o encenador.

São personagens “em risco” e “sobre uma carga emotiva” as que estão no palco neste ambiente de guerra, acrescenta Eduardo Faria. “É neste estado de semiloucura, embriaguez, sonho e de dor que o Valter coloca as personagens numa situação de sobrevivência”. No centro da ação está uma família.

“Estamos a falar de um casal e de uma irmã da esposa do casal, ou seja, uma cunhada. A personagem masculina chama-se Sasha — quem conhecer as obras do Valter consegue facilmente descobrir quem é, e de que obra é que estamos a falar”, refere aludindo ao livro “O Apocalipse dos Trabalhadores”.

“O Sasha é alguém que está aprisionado na sua mente. É alguém que ama música, sobretudo Tchaikovsky”, explica Viana. Para este fã de Tchaikovsky “todos os ruídos da guerra são como se estivesse a ouvir um piano a tocar constantemente”, diz em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o encenador.

É aqui que o pianista Raul da Costa se torna ele também quase uma personagem da peça. “No caso do Sasha que é alguém que sempre foi apaixonado pela música, todo o barulho da guerra para ele é como se fosse música”.

Este “Partitura de Guerra” que conta com interpretação ao vivo do pianista Raúl da Costa, terá no elenco as atrizes Joana Luna e Joana Soares, assim como Eduardo Faria. A peça vai estar em cena para já, só no Cine-Teatro Garrett dias 7 e 8 de novembro.

“Vamos estrear no Cine-Teatro Garrett, aqui na Póvoa de Varzim, no dia 7, e com repetição no dia 8. Ainda não temos nenhuma outra data confirmada, mas temos já intenções de levar o espetáculo a outras paragens. É interessante porque, não é falsa publicidade quando digo que não sei exatamente se isto é uma peça de teatro com um concerto de piano ou se é um concerto de piano com uma peça de teatro. O que é facto é que há festivais de música clássica que já nos estão a procurar”, explica Eduardo Faria.

Este espetáculo será apresentado com Audiodescrição e Interpretação para Língua Gestual Portuguesa nas duas sessões de 7 e 8 de novembro.

