Chaves e Verín acolhem festival transfronteiriço Fontes Sonoras

A Eurocidade Chaves-Verín, AECT, promove o Festival Fontes Sonoras, um evento transfronteiriço e de acesso gratuito que decorrerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro.

A iniciativa reunirá narradores, poetas e músicos em vários espaços culturais de Chaves e Verín, convidando o público a desfrutar de histórias, poesia e música num ambiente de partilha artística entre as duas localidades.

O principal objetivo do evento é criar um ponto de encontro cultural e turístico que una as duas comunidades, promovendo um festival comum à população de Chaves e Verín e reforçando os laços culturais entre Portugal e a Galiza.

Entre os convidados, destacam-se o narrador galego Xavier Frías Conde, a poeta Chus Pato, vencedora do Prémio Nacional de Poesía 2024 em Espanha, o poeta e tradutor português Jorge Melícias, e o grupo musical Cantar Poesía, que promete dar voz à literatura através da música.

Segundo a organização, as atividades do festival decorrerão em locais emblemáticos de ambas as cidades, como o Museu das Termas Romanas e a Igreja da Misericórdia, em Chaves, bem como a Igreja de Santa María A Maior, as Bibliotecas Municipais e a Casa da Cultura, em Verín.

O nome “Fontes Sonoras” reflete a ligação do festival à água, elemento essencial da Eurocidade da Água, e simboliza também a música e a palavra como fontes de cultura e aproximação entre povos.