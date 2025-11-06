Diretor do Miss Universo chamou "burra" à Miss México e gerou protesto

O diretor executivo do concurso Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, chamou "burra" à Miss México, Fátima Bosch, durante uma reunião preparatória transmitida em direto nas redes sociais a partir de Banguecoque, capital da Tailândia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Várias concorrentes entre as 75 modelos presentes levantaram-se de imediato em protesto, considerando ofensiva a forma como o diretor falou com a candidata mexicana. "México, onde estás?" Foi assim que o responsável começou a sua intervenção, acusando a modelo de não ter participado, como as restantes concorrentes, nas publicações e conteúdos promocionais. Sugerindo que a recusa foi incentivada pela diretora nacional da Miss México, Nawat Itsaragrisil insultou-a publicamente em frente das outras candidatas. Fátima Bosch tentou defender-se, afirmando que tinha voz própria e podia esclarecer a situação. No entanto, foi interrompida de imediato pelo diretor, que elevou o tom: "Eu não te dei uma oportunidade para falar", declarou, pedindo a intervenção da segurança do evento. Momentos depois, já fora da sala de reuniões, a candidata descreveu o episódio como uma tentativa de silenciamento. "Ele chamou-me 'burra', porque tem problemas com a organização e acho que isso não é justo", desabafou.

"O mundo tem de ver isto, porque somos mulheres empoderadas e este concurso é uma plataforma para a nossa voz. Ninguém nos pode calar", acrescentou Fátima, que abandonou a reunião, mas garantiu continuar em competição, sublinhando que os mexicanos "nunca se rendem". Apesar da ameaça do diretor de desclassificar qualquer concorrente que demonstrasse apoio à Miss México, a atual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, abandonou a sala. "Foi para além de desrespeitoso", afirmou a dinamarquesa, considerando o caso um exemplo de tentativa de fragilizar a figura da mulher. Fãs e ex-concorrentes exigem a demissão imediata do diretor executivo. Em resposta, o presidente do concurso, Raúl Rocha, lamentou o comportamento de Nawat: "Não vou permitir que violem os valores de respeito e dignidade da mulher." Confirmou ainda que o responsável será afastado temporariamente ou expulso do concurso. O presidente do concurso Miss Universo afirmou que o diretor "esqueceu o verdadeiro significado de ser um anfitrião genuíno", acrescentando que "o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento das mulheres, para que as suas vozes sejam ouvidas no mundo."

Nawat Itsaragrisil publicou esta quarta-feira uma curta mensagem numa história do Instagram, onde defendeu a sua atitude: "Liberdade de expressão é importante, mas se a voz diz mentiras, não deve ser considerada liberdade de expressão." Contudo, horas antes, o mesmo responsável tinha pedido desculpa em lágrimas à candidata e aos espectadores, justificando-se com uma alegada má interpretação da situação.