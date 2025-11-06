Grand Theft Auto VI. Lançamento de videojogo adiado... outra vez

06 nov, 2025 - 22:07 • Redação
O lançamento do jogo Grand Theft Auto VI foi adiado esta quinta-feira pela empresa Rockstar Games.
Não é a primeira vez que o lançamento deste jogo popular é adiado, já que originalmente o jogo chegaria aos fãs ainda este ano e a última data anunciada correspondia a 26 de maio de 2026. O anterior GTA V foi lançado em 2012.
Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), a Rockstar Games pede paciência e anuncia que o jogo só vai estar disponível no dia 19 de novembro de 2026.
"Entendemos ser já uma longa espera, no entanto estes meses adicionais vão permitir-nos acabar o jogo com o nível de detalhe que vocês já esperam e merecem."
Este jogo vai ter como mapa ficcional a cidade de Vice City, inspirada em Miami. GTA VI poderá ser jogado na PS5, Xbox e no computador.
Nos últimos anos, a empresa tem explorado, em simultâneo, jogos com mecanismos de Inteligência Artificial (IA), mas não quer abandonar as várias gerações que cresceram com este mundo de corridas e tiroteios pela cidade norte-americana.
O primeiro jogo GTA estreou-se em 1997.