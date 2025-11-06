Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Videojogos

Grand Theft Auto VI. Lançamento de videojogo adiado... outra vez

06 nov, 2025 - 22:07 • Redação

"Estes meses adicionais vão permitir-nos acabar o jogo com o nível de detalhe que vocês já esperam e merecem", informou esta quinta-feira a empresa de videojogos Rockstar Games.

A+ / A-

O lançamento do jogo Grand Theft Auto VI foi adiado esta quinta-feira pela empresa Rockstar Games.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Não é a primeira vez que o lançamento deste jogo popular é adiado, já que originalmente o jogo chegaria aos fãs ainda este ano e a última data anunciada correspondia a 26 de maio de 2026. O anterior GTA V foi lançado em 2012.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), a Rockstar Games pede paciência e anuncia que o jogo só vai estar disponível no dia 19 de novembro de 2026.

"Entendemos ser já uma longa espera, no entanto estes meses adicionais vão permitir-nos acabar o jogo com o nível de detalhe que vocês já esperam e merecem."

Este jogo vai ter como mapa ficcional a cidade de Vice City, inspirada em Miami. GTA VI poderá ser jogado na PS5, Xbox e no computador.

Nos últimos anos, a empresa tem explorado, em simultâneo, jogos com mecanismos de Inteligência Artificial (IA), mas não quer abandonar as várias gerações que cresceram com este mundo de corridas e tiroteios pela cidade norte-americana.

O primeiro jogo GTA estreou-se em 1997.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)