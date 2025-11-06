Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Norte-americano Immanuel Wilkins abre Guimarães Jazz com "Blues Blood"

06 nov, 2025 - 08:28 • Lusa

O festival acontece de 6 a 15 de novembro.

A+ / A-

O festival Guimarães Jazz inicia esta quinta-feira a 34.ª edição, com o saxofonista norte-americano Immanuel Wilkins num evento que vai receber Fred Hersch, Mark Turner, Craig Taborn, Tomeka Reid e Ches Smith, entre outros.

Em declarações à Lusa dias antes do começo do evento, o programador Ivo Martins afirmou que o festival “tem feito mais ou menos um percurso através do tempo e tenta congregar no mesmo conjunto de concertos diversas fórmulas, diversas formações, que apresentam o mais possível jazz diferente, nas suas diversas abordagens”.

A abrir o festival, no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), Immanuel Wilkins traz o seu aclamado “Blues Blood”, num concerto em que se vai apresentar “acompanhado de uma formação expandida pela contribuição de três vocalistas com o propósito de homenagear a tradição musical afro-americana”, segundo a organização.

A sexta-feira marca o regresso ao Guimarães Jazz da cantora portuguesa Maria João, 20 anos depois, acompanhada pela Orquestra de Guimarães para celebrar os 40 anos de carreira da artista.

No sábado, é a vez do pianista norte-americano Fred Hersch, enquanto no dia 13 o festival recebe o quinteto de Mark Turner e, um dia depois, o trio composto por Craig Taborn, Tomeka Reid e Ches Smith.

A encerrar o Guimarães Jazz, no dia 15, vai estar o pianista Danilo Pérez com a sueca Bohuslän Big Band.

As ‘jam sessions’ vão ser realizadas pelo Alex Hitchcock Quintet, que dará um concerto no dia 09, com a Orquestra de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), e outro no dia 15.

O programa fica também marcado por vários nomes nacionais, desde o Hugo Santos 5tet ao contrabaixista André Carvalho e à pianista Clara Lacerda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)