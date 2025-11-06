Ouvir
Siri na voz, Gemini no cérebro. Apple fecha acordo para usar IA da Google

06 nov, 2025 - 19:55 • Lusa

Apple paga 868 ME por ano para atualizar assistente Siri com IA baseada no modelo Gemini.

A+ / A-

A assistente de voz Siri será atualizada no próximo ano com Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela Google, parte de um acordo que custará à Apple mil milhões de dólares por ano (cerca de 868 milhões de euros).

A Apple e a Google estão a fechar um acordo que ajudará a colocar a Siri ao nível dos assistentes mais atuais, que são impulsionados por modelos de linguagem de grande dimensão (LLM, na sigla em inglês), de acordo com a Bloomberg, citada pela Europa Press.

Como parte desta parceria, a Google está a trabalhar num modelo personalizado, baseado na sua própria tecnologia, que terá uma capacidade de 1,2 biliões de parâmetros, uma medida que permite ajustar o comportamento da IA e que determina a sua precisão e fiabilidade.

Novo modelo de IA da Google disponível para todos os utilizadores gratuitamente

Inteligência Artificial

Novo modelo de IA da Google disponível para todos os utilizadores gratuitamente

A Google disponibilizou o Gemini 2.5 Pro Experimen(...)

Atualmente, o modelo que a Apple usa para o sistema Apple Inteligence tem 150 mil milhões de parâmetros, pelo que o modelo Gemini da Google será usado para melhorar a capacidade de resumir e planear as funções da Siri.

O modelo personalizado será executado nos servidores de computação privada na nuvem da Apple e não na infraestrutura da Google.

O acordo tem um custo de mil milhões de dólares por ano (cerca de 868 milhões de euros) para a empresa de Cupertino, embora a Apple não pretenda que esta seja uma solução a longo prazo, mas que exista apenas até que as suas equipas possam desenvolver uma nova IA própria que permita substituir o Gemini.

A empresa prevê que este assistente de voz redesenhado chegue ao mercado na primavera de 2026, estando a Siri integrada com outras aplicações e com capacidade de compreender a linguagem natural para facilitar o controlo total do dispositivo apenas com a voz.

