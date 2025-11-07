Estudo sugere que lua de Saturno possui estabilidade para o desenvolvimento de vida

Encélado, lua de Saturno que tem um oceano salgado sob a crosta gelada, está a perder calor nos polos, o que indica que possui a estabilidade de longo prazo necessária para o desenvolvimento de vida, sugere um estudo.

O estudo, divulgado esta sexta-feira na publicação científica de acesso aberto Science Advances, revela que Encélado está a emitir muito mais calor do que seria esperado se fosse simplesmente um corpo passivo, reforçando a hipótese de que poderia suportar vida tal como se conhece, refere em comunicado a Universidade de Oxford, no Reino Unido, que participou na investigação.

Anteriormente pensava-se que a perda de calor ocorria no polo sul da lua, onde jatos de vapor de água irrompem de fissuras profundas da superfície, mas o novo estudo fornece o primeiro indício de fluxo de calor significativo no polo norte, que se pensava ser geologicamente inativo.

Segundo os cientistas, a presença de água líquida, calor e determinados elementos químicos, como fósforo e hidrocarbonetos complexos, significa que o oceano sob a superfície de Encélado pode ser um dos melhores locais no Sistema Solar para a vida ter evoluído fora da Terra.

Contudo, para poder suportar vida, este oceano tem que ter um ambiente estável, com as suas perdas e ganhos de energia em equilíbrio, que é mantido pelo calor gerado pelas marés a que o oceano está sujeito: a gravidade de Saturno distende e comprime Encélado enquanto a lua orbita o planeta, gerando calor no interior de Encélado.

Se a lua não acumular energia suficiente, a atividade na superfície diminuirá ou cessará, e o oceano poderá eventualmente congelar. Por outro lado, demasiada energia poderá provocar um aumento da atividade no oceano, alterando o seu ambiente, explica o comunicado da universidade britânica.