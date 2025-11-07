Ouvir
Grindr vendido por empresa chinesa após pressão dos EUA

07 nov, 2025 - 21:09 • Redação

A aplicação de encontros Grindr foi vendida pela empresa chinesa Kunlun por 608,5 milhões de euros. A operação segue-se a exigências de um comité do Governo norte-americano, que invocou riscos de segurança nacional.

A empresa chinesa Kunlun vendeu da aplicação de encontros LGBTQ Grindr, após pressões das autoridades norte-americanas, que levantaram preocupações com a segurança nacional.

O negócio foi fechado por cerca de 608,5 milhões de euros.

A transação surge após a intervenção do Comité de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (CFIUS), que considerou que a posse da aplicação por uma empresa chinesa representava riscos para a segurança do país.

A Kunlun, que comprara o Grindr em 2018, não tinha submetido a aquisição à análise do comité, o que levou à rara decisão de exigir a reversão de um negócio já concluído.

“O CFIUS terá alertado para o risco de o Governo chinês poder aceder a dados pessoais de cidadãos norte-americanos, incluindo funcionários públicos, com o objetivo de os chantagear”, revelou o “Financial Times”.

Para além das preocupações políticas, o Grindr tem estado envolvido noutras polémicas relacionadas com a privacidade dos utilizadores.

Em janeiro, uma organização norueguesa apresentou três queixas alegando que a aplicação Android do Grindr partilhava dados pessoais com empresas de publicidade, em violação do regulamento europeu de proteção de dados (RGPD).

