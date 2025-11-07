Ouvir
Morreu James Watson, um dos cientistas que descobriu a estrutura do ADN

07 nov, 2025 - 20:55 • Diogo Camilo

Geneticista venceu o Nobel da Medicina de 1962, ao lado de Francis Crick e Maurice Wilkins. Controverso, foi excluído da comunidade científica nos últimos anos após atribuir diferenças raciais em testes de QI à genética.

O norte-americano James D. Watson, um dos descobridores responsáveis pela estrutura do ADN, morreu aos 97 anos.

Graças à descoberta, que fez ao lado de Francis Crick, foi galardoado com o Nobel da Medicina de 1962, também ao lado de Maurice Wilkins, que fez um trabalho inicial que se tornou determinante para a dupla desenvolver o modelo da dupla hélice do ADN, que é considerado a base da vida e um elemento revolucionário da biologia moderna.

A morte foi confirmada pelo Laboratório Cold Spring Harbor, em Long Island, onde trabalhou durante muitos anos, com o New York Times a adiantar que Watson faleceu esta semana num hospício de Long Island.

No seu diário "A Dupla Hélice", publicado em 1968, James Watson conta a descoberta da estrutura tridimensional do ADN por dentro, com o próprio Francis Crick a ter considerado que o livro era uma "devassa da vida privada" e Wilkins a descrevê-lo como uma "imagem distorcida de cientistas" como personagens ambiciosas e dispostas a enganar colegas para fazerem uma descoberta.

Mesmo a descoberta do ADN não foi feita sem polémica: para Watson e Crick chegarem à estrutura do ADN, usaram dados recolhidos pela cristalógrafa Rosalind Franklin, mas não reconheceram o seu contributo

Nos seus últimos anos de vida, comentários sobre genética e raça levaram à sua exclusão da comunidade científica, depois de ter afirmado numa entrevista em 2007 que a inteligência de africanos "não era a mesma que a nossa". Acusado de promover teorias racistas sem sustentação, foi forçado a reformar-se.

Pediu desculpas na altura, mas anos mais tarde reforçou as ideias com comentários num documentário de 2019, onde atribuiu diferenças raciais em testes de QI à genética.

Nascido em Chicago a 6 de abril de 1928, James Watson licenciou-se na universidade local em Zoologia e só depois do doutorado em Indiana é que se focou na genética. Em 1951 juntou-se ao Cavendish Lab da Universidade de Cambridge, onde conheceu Crick.

