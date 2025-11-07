Museu PortoCartoon abre este sábado e é grátis no dia de abertura

A cidade do Porto ganha um novo espaço de humor e arte, inspirado no PortoCartoon World Festival, um dos maiores festivais do género a nível mundial e que pretende transformar esse património imaterial para uma experiencia “museológica contemporânea, interativa e inclusiva”.

Situado no Palácio das Artes, o PortoCartoon promete ser “um ponto de leitura, de reflexão, de diversão", onde a caricatura da vida e do mundo "pode ajudar a refletir sobre mudar posturas e atitudes e, sobretudo, refletir sobre o futuro”, explicou o Padre Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos à Renascença.

Segundo Manuel Fernando, este é o consolidar de outras parcerias já feitas com os clérigos e surge da procura “de algo novo que pudéssemos oferecer também às pessoas, nomeadamente conteúdos em termos de exposição, em termos de cultura, em termos de material que ajudasse as pessoas depois a pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre uma série de situações que nos vão de vez em quando preocupando”.

O museu está divido em quatro salas, duas com exposições temporárias e duas com exposições permanentes, com o objetivo de “despertar o interesse das pessoas e oferecer-lhes leituras sobre várias temáticas”.

Manuel Fernando explica ainda as temáticas que vão estar presentes na abertura do PortoCartoon, como o clima, Cristiano Ronaldo e Greta Thunberg. “Aquilo que é um assunto todos os dias, é uma preocupação todos os dias, e que mesmo as caricaturas feitas há dez anos, continuem cada vez mais atuais. E depois temos também as caricaturas de Ronaldo, que é o melhor de Portugal e o melhor do mundo, procuramos aqui ter alguma coisa que tenha a ver com a nossa identidade", explica o presidente da Irmandade dos Clérigos.

A entrada é grátis no dia de abertura do museu e depois os bilhetes podem ser adquiridos na página oficial do museu ou na bilheteira local, pelo valor de 3 a 5 euros.