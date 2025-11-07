"Rapper" Kendrick Lamar lidera corrida aos Grammys 2026 com nove nomeações

O "rapper" norte-americano Kendrick Lamar lidera as nomeações da 68.ª edição dos Grammy com nove indicações em categorias como Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano. A cerimónia norte-americana da música foi anunciada esta sexta-feira.

De acordo com informação disponível no "site" oficial dos prémios, além das nomeações de Gravação do Ano (com "luther", dueto com SZA), Canção do Ano ("luther") e Álbum do Ano ("GNX"), o nome do "rapper" de Compton, cidade na Califórnia, surge também nas categorias de Melhor Canção de Rap ("tv off"), Melhor Álbum de Rap ("GNX"), Melhor Performance de Rap Melódico ("luther"), Melhor Performance de Duo/Grupo ("30 for 30", com SZA), Melhor Performance Rap ("tv off", com Lefty Gunplay, e "Chains & Whips", tema que gravou com Clipse, Pusha T e Malice).

Kendrick Lamar, que já arrecadou 22 Grammy, soma agora um total de 66 nomeações. Esta é a terceira vez que está nomeado nas três maiores categorias no mesmo ano.

"GNX" é o quinto álbum de estúdio consecutivo do "rapper" nomeado para Álbum do Ano, feito nunca antes alcançado por nenhum artista. Caso vença, será o primeiro Grammy de Kendrick Lamar nesta categoria e apenas do terceiro álbum de rap na história dos Grammy a vencer a categoria de Álbum do Ano, depois de "The Miseducation of Lauryn Hill", de Lauryn Hill, em 1999, e "Speakerboxxx/The Love Below", dos Outkast, em 2004.

"GNX", editado em novembro do ano passado, serviu de mote para a digressão conjunta de Kendrick Lamar com SZA, "The Last Tour", que incluiu uma data em Portugal, em 27 de julho do ano passado, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Antes desse concerto, o "rapper" tinha atuado em Portugal apenas integrado em festivais: em 2014 e 2023, no Primavera Sound, no Porto, e em 2016, no Super Bock Super Rock, em Lisboa.

A cantora norte-americana Lady Gaga, o músico e produtor norte-americano Jack Antonoff e o produtor e compositor canadiano Cirkut seguem-se a Kendrick Lamar na lista de mais nomeados para os 68.º Grammy, com sete indicações cada um. Seguem-se Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas com seis indicações cada.

Lady Gaga, tal como Kendrick Lamar, também está nomeada para Gravação do Ano ("Abracadabra"), Canção do Ano ("Abracadabra") e Álbum do Ano ("MAYHEM").

Além do "rapper" e da cantora, estão igualmente nomeados para Gravação do Ano: Bad Bunny ("DtMF"), Sabrina Carpenter ("Manchild"), Doechii ("Anxiety"), Billie Eilish ("WILDFLOWER"), Chappell Roan ("The Subway") e ROSÉ com Bruno Mars ("APT.").

Na categoria de Canção do ano estão também nomeadas, além de "Abracadabra" e "luther", "Anxiety", de Doechii, "APT.", de ROSÉ com Bruno Mars, "DtMF", de Bad Bunny, "Golden", do filme "Guerreiras do K-Pop", "Manchild", de Sabrina Carpenter, e "WILDFLOWER", de Billie Eilish.

Pelo Grammy de Álbum do ano competem também, além de Lady Gaga e Kendrick Lamar, Bad Bunny ("DeBÍ TiRAR MáS FoTOS"), Justin Bieber "SWAG"), Sabrina Carpenter ("Man"s Best Friend"), Clipe, Pusha T & Malice ("Let God Sort Em Out"), Leon Thomas ("MUTT") e Tyler, The Creator ("CHROMAKOPIA").

A longa lista de 95 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, R&B, o rock e o metal, indo também do gospel aos audiolivros e até bandas sonoras de filmes.

A primeira parte da sequela e sucesso de bilheteiras "Wicked", produzido e composto por John Powell e Stephen Schwartz, arrecadou duas nomeações como Melhor Compilação Sonora para filme e a Melhor Dupla Pop, com a interpretação de Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Os vencedores dos 68.º Grammy serão anunciados no dia 1 de fevereiro, numa cerimónia em Los Angeles, nos Estados Unidos.