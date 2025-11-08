"As cores e sabores do Japão". Um livro sobre experiência de um padre português a Oriente

"As cores e sabores do Japão" é o título do mais recente livro do padre Domingos Areais. A obra retrata "a experiência de encontro com a cultura japonesa", vivida do sacerdote da Diocese do Porto enquanto missionário no Japão.

Em declarações à Renascença, Domingos Areais recorda os cinco anos que passou no Oriente e adianta que o seu livro também relata a sua experiência de "escutar Deus na cultura japonesa".

A obra vai ser apresentada este sábado - na cripta da Igreja Matriz de Ermesinde, onde Domingos Areais é pároco - por D. José Cordeiro, arcebispo de Braga e também por D. Manuel Linda, bispo do Porto.

Nas palavras do autor, "As cores e sabores do Japão" convidam "o leitor a mergulhar na beleza poética e estética da cultura japonesa". Domingos Areais diz que "este livro nasce do desejo de partilhar uma vivência única - a descoberta das cores, dos sabores e das emoções que tornam o Japão uma experiência sensorial e cultural inesquecível".

A obra dedica algum espaço "à beleza das quatro estações", e inclui "um capitulo sobre a gastronomia japonesa, em que se fala do sushi, do sashimi, e das suas sopas". Depois há um outro capítulo sobre a cerimônia do chá e ainda um outro capítulo sobre a arte das flores, chamada Ikebana".

Areais revela ainda que o livro dedica algum espaço "à arquiteura do Hjapão, ao seu cinema e ao seu desporto favorito, o sumo e incluiu um último capítulo sobre escutar Deus no Japão, a partir da beleza, da natureza, da harmonia, tão apreciada pelos japoneses.

O sacerdote da diocese do Porto foi missionário durante cinco anos no Japão e adianta que "não foi muito porque a língua japonesa realmente é tão difícil e só para o estudo da língua japonesa foram dois anos intensivos".

