Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

"As cores e sabores do Japão". Um livro sobre experiência de um padre português a Oriente

08 nov, 2025 - 11:00 • Henrique Cunha

"As cores e sabores do Japão" são uma viagem pelas memórias de cinco anos de trabalho missionário no Japão do padre Domingos Areais. A obra é apresentada esta noite na Cripta da Igreja Matriz de Ermesinde.

A+ / A-

"As cores e sabores do Japão" é o título do mais recente livro do padre Domingos Areais. A obra retrata "a experiência de encontro com a cultura japonesa", vivida do sacerdote da Diocese do Porto enquanto missionário no Japão.

Em declarações à Renascença, Domingos Areais recorda os cinco anos que passou no Oriente e adianta que o seu livro também relata a sua experiência de "escutar Deus na cultura japonesa".

A obra vai ser apresentada este sábado - na cripta da Igreja Matriz de Ermesinde, onde Domingos Areais é pároco - por D. José Cordeiro, arcebispo de Braga e também por D. Manuel Linda, bispo do Porto.

Nas palavras do autor, "As cores e sabores do Japão" convidam "o leitor a mergulhar na beleza poética e estética da cultura japonesa". Domingos Areais diz que "este livro nasce do desejo de partilhar uma vivência única - a descoberta das cores, dos sabores e das emoções que tornam o Japão uma experiência sensorial e cultural inesquecível".

A obra dedica algum espaço "à beleza das quatro estações", e inclui "um capitulo sobre a gastronomia japonesa, em que se fala do sushi, do sashimi, e das suas sopas". Depois há um outro capítulo sobre a cerimônia do chá e ainda um outro capítulo sobre a arte das flores, chamada Ikebana".

Areais revela ainda que o livro dedica algum espaço "à arquiteura do Hjapão, ao seu cinema e ao seu desporto favorito, o sumo e incluiu um último capítulo sobre escutar Deus no Japão, a partir da beleza, da natureza, da harmonia, tão apreciada pelos japoneses.

O sacerdote da diocese do Porto foi missionário durante cinco anos no Japão e adianta que "não foi muito porque a língua japonesa realmente é tão difícil e só para o estudo da língua japonesa foram dois anos intensivos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 08 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)