Carlos Bunga abre um “Beijódromo” no Jardim da Gulbenkian

Já chamou casa a um quarto do Forte de Peniche. Já chamou casa a um contentor pré-fabricado, instalado na região Oeste. O artista Carlos Bunga conhece, na primeira pessoa, a crise na habitação. A sua reflexão está na exposição “Habitar o Contraditório” que abre sábado ao público, no Centro de Arte Moderna (CAM), da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Com curadoria de Rui Mateus Amaral, a exposição pretende quebrar as barreiras do museu e talvez por isso comece no jardim, numa peça escultória a que o artista que nasceu no Porto e vive em Barcelona deu o nome de “Beijódromo”.

É “um espaço para namorar, para amar, para estar juntos, para a empatia”, explica o artista. São “palavras que fazem mais sentido agora do que nunca, num mundo polarizado, manipulado, num mundo do digital”. “É importante estar juntos, abraçarmo-nos e esta peça quer convidar a estarmos todos juntos”, explica.

Mas a exposição que saltou as paredes do museu instalou-se também na entrada com duas peças, uma delas uma escultura com móveis e um tapete que poderiam ser de uma casa.

Na opinião deste artista de origem angolana, “a palavra museu tem sempre uma carga muito forte, tem um peso institucional, uma carga histórica”. “Ter estes mobiliários é para que as pessoas se sintam identificadas com uma casa que é para todos. Uma casa aberta a todos, onde temos experiências”, indica.

Neste museu a que quer chamar casa, também colocou duas televisões na entrada. São objetos que segundo Carlos Bunga humanizam aquilo que é um museu. Mas o artista quebrou também outras paredes nesta exposição.