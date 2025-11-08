Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Podcast Renascença

“O Retorno das Três Irmãs”: Renascença lança podcast sobre a Ponte Aérea

08 nov, 2025 - 17:12 • Redação

Cinco episódios, três protagonistas e uma memória comum: a fuga das antigas colónias há 50 anos. “O Retorno das Três Irmãs” estreia a 11 de novembro e acompanha a vida de quem regressou a Portugal numa das maiores evacuações civis da história europeia.

A+ / A-

A Renascença estreia na próxima terça-feira, 11 de novembro, o podcast “O Retorno das Três Irmãs”, uma série em cinco episódios que recupera memórias da Ponte Aérea, operação que trouxe de volta a Portugal cerca de meio milhão de pessoas provenientes das ex-colónias, sobretudo de Angola e Moçambique.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O podcast acompanha a história de Suzete, Lília e São, três irmãs que há 50 anos deixaram tudo para trás, fugindo de Porto Alexandre, Angola, para recomeçar a vida em Portugal.

Ao longo dos episódios, o ouvinte é conduzido pelos momentos de fuga, a estadia no Hotel do Mar, em Sesimbra, as dificuldades da adaptação e os reencontros que mantêm viva a ligação ao passado.

“O retorno das três irmãs” estará disponível todas as terças-feiras, entre 11 de novembro e 9 de dezembro. O segundo episódio será lançado no dia 18 de novembro, seguindo-se os dias 25 de novembro, 2 e 9 de dezembro.

A série é assinada pelos jornalistas Lara Castro, Catarina Santos e Fábio Monteiro, com sonorização de Beatriz Martel Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado. O podcast conta com o apoio da TAP.

Para além do testemunho direto de envolvidos na Ponte Aérea, a série pretende dar corpo à experiência dos chamados retornados, figura central num dos episódios mais marcantes e ainda sensíveis da história recente portuguesa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 08 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)