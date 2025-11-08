“O Retorno das Três Irmãs”: Renascença lança podcast sobre a Ponte Aérea

A Renascença estreia na próxima terça-feira, 11 de novembro, o podcast “O Retorno das Três Irmãs”, uma série em cinco episódios que recupera memórias da Ponte Aérea, operação que trouxe de volta a Portugal cerca de meio milhão de pessoas provenientes das ex-colónias, sobretudo de Angola e Moçambique.

O podcast acompanha a história de Suzete, Lília e São, três irmãs que há 50 anos deixaram tudo para trás, fugindo de Porto Alexandre, Angola, para recomeçar a vida em Portugal.

Ao longo dos episódios, o ouvinte é conduzido pelos momentos de fuga, a estadia no Hotel do Mar, em Sesimbra, as dificuldades da adaptação e os reencontros que mantêm viva a ligação ao passado.

“O retorno das três irmãs” estará disponível todas as terças-feiras, entre 11 de novembro e 9 de dezembro. O segundo episódio será lançado no dia 18 de novembro, seguindo-se os dias 25 de novembro, 2 e 9 de dezembro.