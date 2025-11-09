Ouvir
Jovem alemão resgatado após queda de arriba na praia da Marinha, em Portimão

09 nov, 2025 - 16:49 • Redação

Homem de 22 anos foi encontrado com sinais de hipotermia e fraturas, depois de se abrigar numa gruta junto às grutas de Benagil.

Um jovem alemão de 22 anos foi esta tarde resgatado após cair de uma arriba na praia da Marinha, na zona das grutas de Benagil, no concelho de Lagoa, distrito de Faro.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 13h41, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. Foram mobilizados para o local os tripulantes da Estação Salva-vidas de Portimão, elementos da Polícia Marítima, bombeiros de Lagoa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.

À chegada das equipas de socorro, verificou-se que o homem tinha conseguido nadar até à costa, onde se abrigou numa gruta próxima. Encontrava-se em estado de choque, com sinais de hipotermia, fraturas e diversas escoriações.

A vítima foi resgatada por mar até à Estação Salva-vidas de Ferragudo, onde recebeu os primeiros cuidados médicos antes de ser transportada para o hospital.

O Comando Local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.

