Foo Fighters regressam a Portugal para concerto no NOS Alive 2026

Os Foo Fighters, uma das maiores bandas de rock norte-americano e verdadeiros embaixadores do género, estão de volta a Portugal.

O grupo liderado por Dave Grohl vai subir ao palco do NOS Alive 2026, prometendo um espetáculo inesquecível repleto de energia, clássicos e novos temas.

Segundo anunciou a promotora Everything is New, esta segunda-feira, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin vão levar os seus hinos inesquecíveis e energia contagiante aos maiores estádios, arenas e festivais de 10 países europeus, e terminam em Portugal, no NOS Alive, a 10 de julho. Para o mesmo dia estão também já confirmadas as atuações de Jehnny Beth e de The War On Drugs no palco Heineken.

A banda regressa assim à Europa após a grande digressão de 2024 "Everything or Nothing at All Tour", na sequência do lançamento do novo single "Asking for a Friend".

O NOS Alive 2026 realiza-se nos dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Confirmados estão também os emblemáticos Buraka Som Sistema, Nick Cave & The Bad Seeds, os britânicos Florence and the Machine, a neozelandesa Lorde e os norte-americanos Pixies. Os bilhetes já se encontram à venda na página oficial do festival.