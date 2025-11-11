Criadora da primeira "atriz AI" não quer roubar empregos a Hollywood

A cara de Eline van der Velden até pode parecer familiar a quem a vê em palco, mas esta atriz é, hoje, bem mais conhecida por outros motivos: é a fundadora e CEO da Particle6 Productions, responsável pela primeira atriz inteiramente gerada por Inteligência Artificial (IA), Tilly Norwood. Num dos inúmeros palcos da Web Summit, esta terça-feira, Van der Velden não fugiu a nenhuma questão, nem quando a Renascença lhe perguntou se estava à espera da reação negativa de Hollywood. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Claro que não queria incomodar ninguém, mas acho que há muita desinformação e há quem ache que a Tilly vai roubar os empregos dos atores. A Tilly nunca tirou o emprego de ninguém", admite. Tilly Norwood causou muita celeuma quando foi apresentada oficialmente em setembro, altura em que se ficou a saber que parece tão real que várias agências a quiseram logo representar. Já os atores de carne e osso não ficaram tão felizes com as suas capacidades. "Estamos a tentar ajudar a indústria" "Compreendo o medo dos atores. Eles veem algo tão realista e pensam: 'Meu Deus, ela pode roubar-me o emprego'. Na verdade, estamos a tentar ajudar a indústria tradicional do cinema e televisão ao reduzir orçamentos, fazendo algumas filmagens com IA para que mais projetos possam ser aprovados e, na verdade, mais atores possam trabalhar", diz Van der Velden. "Na verdade, ela está a criar empregos", repete. A polémica, no entanto, ajudou a acelerar a fama de Tilly, criada por uma pequena equipa de menos de 20 pessoas. "Não estávamos à espera de tanto sucesso, não foi isto que esperávamos. Mas acho que, realmente, todas as estrelas de Hollywood ajudaram a carreira de Tilly", assegura Van der Velden, que admite ter demorado cerca de seis meses a construir Tilly Norwood, entre "prompts" (ou "diretivas") e modelos de linguagem (LLM).

"É como construir uma boneca da Barbie" Tilly Norwood, garante a criadora, não é uma imitação de nenhuma atriz em específico, sendo um conjunto de várias imagens - incluindo de Van der Velden - usadas para a treinar. "Eu também sou atriz. Ela não foi criada para competir com atores reais", admite a atriz, conhecida por ter criado a personagem "Miss Holand", uma "espécie de Borat" que chegou a render-lhe um contrato com a BBC. "Eu adoro criar personagens. Criar [a Tilly] é um pouco como construir uma boneca da Barbie", defende, admitindo que a melhor parte foi mesmo decidir "como é que ela se vai parecer, o que vai pensar, quais as suas emoções ou qual o seu sentido de humor". Hoje em dia, e num curto espaço de tempo desde que foi criada, já improvisa. "Estamos no processo de desenvolver a sua personalidade, o seu 'cérebro', pelo que ela já improvisa e vamos ver se ela consegue brevemente ser autónoma".