  • 11 nov, 2025
Tipo de Sangue

É errado dizer sangue do “grupo O”. O correto é “grupo zero”

11 nov, 2025 - 11:51 • Olímpia Mairos , com redação

Parece uma simples letra, mas não é: o sangue “grupo O” não existe. O termo certo é “grupo zero”.

A expressão “grupo O” é amplamente utilizada em Portugal, mas está incorreta. A designação certa para este tipo de sangue é “grupo 0 (zero)”, esclareceu o diretor do Departamento de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPOL), Manuel Abecasis.

O especialista recorda que a “nomenclatura ‘grupo O’ foi erradamente popularizada entre os portugueses”. Segundo explicou, a confusão surge porque, nos outros grupos sanguíneos, as letras A e B correspondem a substâncias presentes na superfície dos glóbulos vermelhos — algo que não acontece no grupo 0.

“A designação correta é ‘grupo 0’ e não ‘grupo O’. Por uma razão simples: dizemos ‘grupo A’ ou ‘grupo B’ quando os glóbulos vermelhos contêm substâncias desses tipos. O ‘grupo 0’ não tem nem A nem B, portanto, tem zero”, sublinha.

Embora o erro seja comum na linguagem do dia a dia, o hematologista reforça que, na área da saúde, a terminologia “grupo zero” é a única utilizada.

O sangue do grupo 0 pode ser doado a todos os outros grupos, embora quem o possua só possa receber sangue do mesmo tipo. Entre estes, o “0 negativo” é conhecido como o dador universal.

Em Portugal, o grupo sanguíneo mais frequente é o A, enquanto o AB é o mais raro.

No total, existem oito grupos sanguíneos: 0 negativo, 0 positivo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB negativo e AB positivo.

