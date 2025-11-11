Luciana Abreu vai sair da SIC depois de 20 anos. Para onde vai?

11 nov, 2025 - 19:32 • Redação
Após vinte anos de programas e horas sem conta em antena, Luciana Abreu vai se desvincular da SIC, por decisão própria, no final deste mês de novembro. Apesar do contrato de exclusividade estar previsto terminar a 31 de dezembro deste ano, a emissora privada aceitou o pedido para antecipar a saída da atriz e cantora, comunicado oficialmente através da agência LVAM.
De "Floribella" em 2006 a apresentadora de programas de domingo à tarde como o mais recente "Domingão", a artista de 40 anos transformou-se num fenómeno nacional e marcou gerações.
Com os primeiros minutos no ar no programa "Cantigas de Rua" em 1999, o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, não se mostrou indiferente à saída e agradeceu à artista "pelo trabalho efetuado ao longo destes anos".
Numa publicação na rede social Instagram, Luciana anunciou a despedida da personagem "Marina", no último dia de gravações da novela "Vitória", mas já tinha dado a entender o fechar de ciclo de duas décadas de trabalho com a SIC: "Incluindo o nosso público. Fui feliz convosco".
Até ao momento, não se sabem os próximos passos na carreira, mas já circulam rumores de que Luciana recebeu uma proposta de outro canal televisivo.
Contudo, Luciana ainda não comunicou qualquer possibilidade de transferência e, enquanto isso, despede-se até ao final deste mês da casa SIC e do público.