Luciana Abreu vai sair da SIC depois de 20 anos. Para onde vai?

Após vinte anos de programas e horas sem conta em antena, Luciana Abreu vai se desvincular da SIC, por decisão própria, no final deste mês de novembro. Apesar do contrato de exclusividade estar previsto terminar a 31 de dezembro deste ano, a emissora privada aceitou o pedido para antecipar a saída da atriz e cantora, comunicado oficialmente através da agência LVAM.

De "Floribella" em 2006 a apresentadora de programas de domingo à tarde como o mais recente "Domingão", a artista de 40 anos transformou-se num fenómeno nacional e marcou gerações.

Com os primeiros minutos no ar no programa "Cantigas de Rua" em 1999, o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, não se mostrou indiferente à saída e agradeceu à artista "pelo trabalho efetuado ao longo destes anos".

Numa publicação na rede social Instagram, Luciana anunciou a despedida da personagem "Marina", no último dia de gravações da novela "Vitória", mas já tinha dado a entender o fechar de ciclo de duas décadas de trabalho com a SIC: "Incluindo o nosso público. Fui feliz convosco".