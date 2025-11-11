Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Televisão

Luciana Abreu vai sair da SIC depois de 20 anos. Para onde vai?

11 nov, 2025 - 19:32 • Redação

De "Floribella" a apresentadora do "Domingão", a atriz e cantora de 40 anos transformou-se num fenómeno nacional e marcou gerações.

A+ / A-

Após vinte anos de programas e horas sem conta em antena, Luciana Abreu vai se desvincular da SIC, por decisão própria, no final deste mês de novembro. Apesar do contrato de exclusividade estar previsto terminar a 31 de dezembro deste ano, a emissora privada aceitou o pedido para antecipar a saída da atriz e cantora, comunicado oficialmente através da agência LVAM.

De "Floribella" em 2006 a apresentadora de programas de domingo à tarde como o mais recente "Domingão", a artista de 40 anos transformou-se num fenómeno nacional e marcou gerações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com os primeiros minutos no ar no programa "Cantigas de Rua" em 1999, o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, não se mostrou indiferente à saída e agradeceu à artista "pelo trabalho efetuado ao longo destes anos".

Numa publicação na rede social Instagram, Luciana anunciou a despedida da personagem "Marina", no último dia de gravações da novela "Vitória", mas já tinha dado a entender o fechar de ciclo de duas décadas de trabalho com a SIC: "Incluindo o nosso público. Fui feliz convosco".

Até ao momento, não se sabem os próximos passos na carreira, mas já circulam rumores de que Luciana recebeu uma proposta de outro canal televisivo.

Contudo, Luciana ainda não comunicou qualquer possibilidade de transferência e, enquanto isso, despede-se até ao final deste mês da casa SIC e do público.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)