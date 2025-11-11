Porta dos Fundos regressa a Lisboa com improvisos e estreias de Natal

O coletivo brasileiro Porta dos Fundos promete ocupar a cidade de Lisboa e espalhar o bom humor pela capital portuguesa de 13 a 18 de dezembro, anunciou a organização esta terça-feira.

"Chegamos, Mas não vamos morar" é o nome da a edição deste ano do festival que traz a Lisboa espetáculos, "podcasts", histórias reais e outros presentes no sapatinho, em vésperas do Natal.

A programação, anunciada para o Centro Cultural de Belém e para o Cinema de São Jorge, traz convidados portugueses para o palco, mas também procura voluntários da plateia no regresso (dias 13 e 14) de "Portátil", com Fábio Porchat a estrear-se no formato, ao lado de Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda.

"Não Importa", o "podcast" do coletivo brasileiro, apresenta-se ao vivo pela primeira vez, e convida os humoristas Bruno Nogueira no dia 16 de dezembro, César Mourão no dia 18 e o escritor Válter Hugo Mãe no dia 17 do mesmo mês, "sem pautas, sem lógica, e com muita liberdade", como se pode ler na sinopse.

No Cinema São Jorge, dias 16 e 17, será de novo Fábio Porchat a tomar as rédeas do humor, para um serão irrepetível, a partir de histórias reais, sempre surpreendentes.

O sucesso no Brasil "Que História é essa, Porchat?" chega agora aos palcos nacionais, juntando-se ao humorista nomes como Joaquim Almeida, Bumba na Fofinha, Gilmário Vemba, Fafá de Belém e Cândido Costa.

Ainda a 16 e 17 de dezembro, há "Especiais de Natal" no grande écran – "Se Beber, não Ceie" e "A Primeira Tentação de Cristo" –, filmes que percorrem a carreira da Porta dos Fundos, e onde a comédia e a polémica se servem em doses iguais.

"Anda" será o último dos filmes a ser exibido, dia 18, desta vez também um inédito em Portugal, cuja história "parte do Velho Testamento, e não terá Jesus como personagem", ao qual se segue uma conversa ao vivo com Fábio Porchat e Ricardo Araújo Pereira, que encerra o festival.