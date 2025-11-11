Produção de castanhas aumentou em 2025 e é dos melhores anos a nível de qualidade

A produção da castanha em 2025 deve ser superior ao ano passado e terá também mais qualidade. É o que indica à Renascença a RefCast - Associação Portuguesa da Castanha,

No dia em que se celebra o São Martinho, José Carlos Laranjo, secretário-geral desta associação e professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) explica que a produção normal de castanha em Portugal está entre 45 a 50 mil toneladas e que “no ano passado tivemos cerca de 27 mil toneladas, é o que está nas estatísticas, este ano eventualmente poderemos chegar aí às 35 mil”.

“Nós temos este ano uma castanha, embora pequena, mais pequena que o normal, portanto os calíbros maiores vão ser mais difíceis de encontrar, mas uma castanha de excelente qualidade, uma castanha muito segura”, refere.

A Associação Portuguesa da Castanha formada oficialmente em 2013 representa mais de 80% da indústria da castanha em Portugal. O secretário-geral aponta que, desde a grande quebra na produção em 2019, todos os anos existe um novo fator a condicionar o desenvolvimento da produção da castanha e “mais uma vez este ano aconteceu, digamos assim, uma limitação e esta limitação vem em grande parte daquilo que foi o calor e a seca que nós tivemos no verão, desde junho que praticamente não choveu no nosso país e a castanha precisa de água no início de setembro, que é quando ela começa a crescer dentro dos ouriços”.

José Carlos Laranjo acrescentou que com a falta de chuva a castanha acaba por crescer e pesar menos, ou seja, “com castanha mais pequena nós vamos ter menos produção porque pesa menos”.