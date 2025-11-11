Produção de castanhas aumentou em 2025 e é dos melhores anos a nível de qualidade

11 nov, 2025 - 08:25 • Redação
A produção da castanha em 2025 deve ser superior ao ano passado e terá também mais qualidade. É o que indica à Renascença a RefCast - Associação Portuguesa da Castanha,
No dia em que se celebra o São Martinho, José Carlos Laranjo, secretário-geral desta associação e professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) explica que a produção normal de castanha em Portugal está entre 45 a 50 mil toneladas e que “no ano passado tivemos cerca de 27 mil toneladas, é o que está nas estatísticas, este ano eventualmente poderemos chegar aí às 35 mil”.
“Nós temos este ano uma castanha, embora pequena, mais pequena que o normal, portanto os calíbros maiores vão ser mais difíceis de encontrar, mas uma castanha de excelente qualidade, uma castanha muito segura”, refere.
A Associação Portuguesa da Castanha formada oficialmente em 2013 representa mais de 80% da indústria da castanha em Portugal. O secretário-geral aponta que, desde a grande quebra na produção em 2019, todos os anos existe um novo fator a condicionar o desenvolvimento da produção da castanha e “mais uma vez este ano aconteceu, digamos assim, uma limitação e esta limitação vem em grande parte daquilo que foi o calor e a seca que nós tivemos no verão, desde junho que praticamente não choveu no nosso país e a castanha precisa de água no início de setembro, que é quando ela começa a crescer dentro dos ouriços”.
José Carlos Laranjo acrescentou que com a falta de chuva a castanha acaba por crescer e pesar menos, ou seja, “com castanha mais pequena nós vamos ter menos produção porque pesa menos”.
A quebra traduz-se num prejuízo de milhões de euro(...)
No entanto, a falta de chuva não foi o único fator a condicionar a produção de castanha. O docente da UTAD esclarece que este ano “tivemos uma onda de calor bastante grande, bastante forte, em finais de junho, inícios de julho, que é quando ocorre a polinização e isto condicionou a polinização. Nós tivemos este ano um tempo de floração e polinização relativamente curto e que foi particularmente significativo nessas zonas e, portanto, isto condicionou a eficiência da polinização”.
Este fator fez com que “em vez de termos as normais três castanhas inteiras bem formadas dentro dos ouriços, passamos a ter menos, temos duas, temos uma, podemos ter uma e meia” acrescentou.
José Carlos Laranjo sublinha, ainda, o problema dos incêndios na região da produção da castanha martainha: “Os incêndios foram sobretudo importantes e impactaram nos concelhos de Fernancelhe, Penedono, Trancoso, Guarda, Sabogal, Meda, Moimenta e por aí. Ora bom, essa é uma área territorial muito importante para a produção da castanha martaínha”. No entanto, refere que não deve ter afetado mais de 5% da produção “porque a produção de Trás-os-Montes é muito superior, é muito maior em relação à produção portanto desta área territorial onde está a martaínha”.
Quanto aos preços praticados, o secretário-geral da RefCast afirma que a não ser a castanha martaínha “onde houve os incêndios, em que houve de facto os incêndios, impactaram a produção em bastante mais do que 50% a 60%, aí houve um claro aumento de preço”, mas que as outras qualidades se devem manter praticamente iguais.
José Carlos Larnjo deixa aos consumidores o conselho de conservarem as castanhas no frio “porque se o souberem fazer, guardando-a em frigorífico, é garantida uma qualidade excelente na hora de degustarem a castanha”.