Utopia Braga arranca sexta-feira com sessão inaugural protagonizada pelo Prémio Nobel Abdulrazak Gurnah

A cidade de Braga volta a ser o epicentro da literatura portuguesa e internacional com o arranque da 3.ª edição do Festival Literário Utopia, que decorre de 14 a 23 de novembro. Durante dez dias, o evento promete cruzar literatura, teatro, documentário e música, reforçando a ligação da cidade às artes e à palavra.

A sessão inaugural acontece já esta sexta-feira, dia 14, às 21h00, no Auditório do Espaço Vita, e será protagonizada por Abdulrazak Gurnah, vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2021. O escritor tanzaniano regressa no dia seguinte, 15 de novembro, para uma conversa conjunta com Mia Couto, um dos autores africanos mais aclamados da atualidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro fim de semana do festival traz ainda duas estreias absolutas. A 15 de novembro, às 21h30, na Capela Imaculada do Espaço Vita, sobe ao palco a peça “Sala de Jantar”, com texto de José Tolentino Mendonça, encenação de John Romão e interpretação de Albano Jerónimo — uma reflexão poética sobre a alimentação como gesto de comunhão e revelação.

No domingo, 16 de novembro, o destaque vai para a presença da autora espanhola Alice Kellen, uma das vozes mais populares da literatura romântica contemporânea, cujos livros estão traduzidos em vários idiomas.

Já o espetáculo “Ponto de Fuga”, às 17h30, apresentado por Martim Sousa Tavares com participação musical de João Barradas, convida o público a uma viagem sensorial pelo universo artístico.

O dia 21 de novembro será marcado pela presença de Gonçalo M. Tavares, que apresentará o livro “O Fim dos Estados Unidos da América” e o documentário “Braga”, realizado pelo próprio. No dia seguinte, 22 de novembro, o Theatro Circo recebe o concerto do artista Catto, às 21h00.

Entre as novidades desta edição, o Utopia Braga introduz os jantares literários, que reúnem autores e leitores à mesa, e as sessões de podcast ao vivo, a decorrer entre 17 e 21 de novembro, sempre às 18h00, na Livraria Centésima Página.

A programação infantil também ganha destaque, com atividades dinamizadas por Nuno Caravela, autores da The Poets & Dragons Society e a Trienal de Arquitetura de Lisboa. No dia 18, será apresentado o livro “Uma casa é uma montanha é um chapéu”, distinguido como um dos melhores livros infantojuvenis de 2025 pela Biblioteca Internacional da Juventude.

Promovido pela The Book Company, em parceria com a Câmara Municipal de Braga, o festival tem o Espaço Vita como palco principal e conta com o apoio da dstgroup nas sessões de Abdulrazak Gurnah, Gonçalo M. Tavares e no concerto de Catto. A participação é gratuita e aberta ao público, exceto para os jantares literários, cursos de escrita e o espetáculo “Ponto de Fuga”, que têm entrada paga.