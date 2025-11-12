Ouvir
Hollywood

Adele vai estrear-se como atriz no próximo filme do estilista Tom Ford

12 nov, 2025 - 23:03 • Redação

Com estreia prevista para 2026, ainda não se sabe qual é o papel de Adele nesta longa-metragem, mas é certo que a cantora vai contracenar, por exemplo, com o ator mais jovem de sempre a receber um Emmy, com a minissérie "Adolescente".

A artista multipremiada Adele, de 37 anos, lançou o último álbum de estúdio há quatro anos, "30", e já tinha avisado que gostava de experimentar coisas novas, "sem grandes planos para nova música". Mas nem os fãs contavam que a vocalista trocasse os holofotes da música pelas claquetes de Hollywood para estrear-se como atriz no cinema no próximo filme do estilista Tom Ford, "Cry to Heaven".

Sem grande fama por gostar de colaborar com outros músicos nos próprios temas, a vocalista britânica aceitou o convite e vai contracenar com grandes nomes como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany e a revelação da minissérie "Adolescente", Owen Cooper – o ator mais jovem de sempre a receber um Emmy. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela revista norte-americana "Deadline".

O filme dirigido pelo designer vai ser uma adaptação do romance de 1982, "Um Grito no Céu", de Anne Rice. A história relembra o mundo dos "castrati": os cantores masculinos que eram castrados, antes da puberdade, para preservar as vozes agudas no século XVIII.

Com uma carreira marcada pela música e 16 estatuetas Grammy arrecadadas, ainda não se sabe qual é o papel destinado à cantora, nem dos restantes membros do elenco. Por um bom bocado, performances de "Hello", "Rolling in the Deep" ou da música que brilhou no universo 007, "Skyfall", vão ser apenas recordadas nos carros e colunas dos fãs.

O filme ainda está em pré-produção entre as cidades cosmopolitas de Londres e Roma, e esperam-se, segundo a revista, saber novos detalhes já no próximo ano, com estreia prevista para 2026.

Ford vai realizar, produzir e escrever o filme de forma independente, no qual contará a forma como dois "castrati" se tornaram cantores de ópera de sucesso, em Veneza, e cujas vidas acabam por se entrelaçar. Esta não é a primeira vez que o estilista é diretor executivo no mundo cinema, sendo que já lançou os filmes "A Single Man" (2009) e "Noctural Animals" (2016).

Para se dedicar ao mundo cinematográfico, o antigo diretor criativo da Gucci e da YSL vendeu a sua marca de moda Tom Ford à Estée Lauder Companies por 2,8 mil milhões de dólares em 2023.

