Morreu o artista de jazz Sei Miguel

12 nov, 2025 - 07:55

Destacando-se como trompetista, o músico deixa para trás discos como "Breaker" ou, o mais recente, "Panorama".

Morreu Sei Miguel, artista que se destacou dentro do jazz nacional, aos 64 anos.

O baixista Hernâni Faustino e o organizador do festival Out.Fest, Rui Pedro Dâmaso, avançaram com a notícia esta terça-feira à noite.

Nascido em Paris, Sei Miguel cresceu no Brasil antes de ir viver para Portugal na década de 80. Destacou-se como trompetista dentro do género jazz.

É conhecido pelo disco "Breaker", assim como "The Blue Record", "The Portuguese Man of War", e "Ra Clock". O seu trabalho mais recente era "Panorama", lançado em 2024.

