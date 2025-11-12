Ouvir
Sabe quais são os filmes favoritos do Papa? Leão XIV revela o seu top 4

12 nov, 2025 - 07:25 • João Malheiro

Lista de filmes é divulgada em antecipação de um encontro que o Papa vai promover no sábado com personalidades do mundo do Cinema.

O Papa revelou os seus filmes favoritos, em antecipação de um encontro que vai promover no sábado com personalidades do mundo do Cinema.

Numa mensagem de vídeo divulgada esta terça-feira, Leão XIV apresenta o seu top quatro de melhores filmes, quase como se estivesse a completar o seu perfil na aplicação para cinéfilos Letterboxd.

O Santo Padre elege, assim, o seguinte quarteto filmográfico: "Do Céu Caiu uma Estrela" (1946), o clássico natalício de Frank Capra com Jimmy Stewart; "Música no Coração" (1965), o grande musical com Julie Andrews e Christopher Plummer; "Gente Vulgar" (1980), realizado pelo recente falecido Robert Redford, com Donald Sutherland e Mary Tyler Moore; por fim, "A Vida é Bela" (1997), a comédia italiana criada e protagonizada por Roberto Benigni.

O encontro que ocorrre no sábado é promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação em colaboração com o Dicastério para a Comunicação e com os Museus Vaticanos. Depois de se ter encontrado com Robert De Niro, na sexta-feira passada, Leão XIV vai reunir-se este fim de semana com um grande "elenco" de estrelas de Hollywood.

O Papa vai conhecer Judd Apatow, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Abel Ferrara, Spike Lee, Gaspar Noé, Gus Van Sant, entre outros.

Amigos de longa data em sua Chicago natal contam que Robert Francis Prevost - o Santo Padre - sempre amou ver filmes. No Ano do Jubileu, o Papa Leão XIV deseja aprofundar o diálogo com o mundo do cinema -- especialmente com atores e realizadores -- explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos.

