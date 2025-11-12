Tempestade geomagnética traz auroras boreais e eventuais problemas nas comunicações

Os céus pintaram-se de tons rosa na última madrugada em vários pontos do país, como Viseu e Figueira da Foz, mas as auroras boreais podem voltar a repetir-se na madrugada desta quinta-feira. Porquê? Uma tempestade geomagnética do Sol está próxima da Terra, alertou esta quarta-feira a Agência Espacial Europeia (ESA).

Apesar das primeiras horas do dia poderem revelar-se surpreendentes dependendo das condições atmosféricas, este fenómeno poderá afetar satélites, redes elétricas e sistemas de navegação. O impacto é considerado grave, de acordo com a agência, mas "não representa um risco biológico direto para as pessoas na Terra".

Populares no hemisfério norte do planeta, as auroras boreais deram desta vez um espetáculo em vários países da Europa, Estados Unidos da América e até o México. A maior tempestade solar do ano, conhecida como "tempestade canibal", foi registada na madrugada desta quarta-feira, deixando-se populares encantados com as telas naturais alaranjadas e avermelhadas por detrás das estrelas.